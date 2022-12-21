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AEON信貸利息收入增14%至7.4億 受惠於市場氣氛改善

AEON信貸財務（0900）收市後公布，截至今年11月底止9個月，集團收入按年增加15.2%至8.87億元。當中，由於市場氣氛改善令整體銷售額及循環信用卡及私人貸款餘額回升，利息收入按年增加14%至7.43億元。集團期間溢利錄得2.5億元，按年升2.9%。AEON信貸財務今天收報4.89元，升0.6%。

集團指出，由於市場氣氛改善令整體銷售額及循環信用卡及私人貸款餘額回升，期內利息收入由去年同期的6.52億元增加14%至7.43億元。隨著因應促進應收款項餘額增加的新銀行貸款令融資成本上升，集團平均融資成本由去年同期的2.5%增加至3.6%。利息支出由去年同期的2460萬元增加11.6%至2740萬元。客戶貸款及應收款項餘額錄得10.81億元，按年增加44%。

單計第3季，集團銷售額按季增加8.1%，客戶貸款及應收款項餘額總額亦按季增加9.4%。截至今年11月底止9個月，銷售額按年增加28.3%；逾期客戶貸款及應收款項壞賬率繼續維持穩定，按季維持於2.8%，相較今年2月底的3.5%下降。

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