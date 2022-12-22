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恒指返十天線高開376點 抗疫概念股大漲 君實生物升近一成

恒指今早高開376點或1.97%，報19537點，大市成交金額16億元；國指今早高開133點或2.06%，報6633點。恒生科技指數開市報4134點，升2.72%。

大型科技股向上，騰訊（0700）開市報319元，升2.57%；阿里巴巴（9988）開市報86.5元，升2.43%；美團（3690）開市報179.7元，升3.16%；小米（1810）開市報10.78元，升2.08%；京東（9618）開市報227.8元，升4.02%；網易（9999）開市報113.8元，升3.08%；嗶哩嗶哩（9626）開市報181.4元，升5.28%。

抗疫概念股大漲，君實生物（1877）開市報35.65元，升9.69%；復星醫藥（2196）開市報25.45元，升0.99%；科興股東中生製藥（1177）開市報4.52元，升1.8%。

汽車股造好。吉利（0175）升2.42%，報11.84元；比亞迪（1211）開市報201.6元，升1.77%；廣汽集團（2238）開市報5.28元，升1.15%；長城汽車（2333）開市報10.44元，升1.75%；理想汽車（2015）開市報81.55元，升2.84%；蔚來集團（9866）開市報91.2元，升5.56%。

受政策利好影響，教育股受捧，希望教育（1765）開市報0.83元，升5.06%；光正教育（6068）開市報0.495元，升2.06%；新東方（9901）創52周高，開市報31元，升3.33%。

 

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