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華爾街著名投資大師 Scott Minerd 去世 終年63歲

外電報道，華爾街著名投資大師、投資服務公司Guggenheim首席投資官Scott Minerd去世，終年63歲。

Guggenheim發布聲明稱，Minerd在進行常規鍛煉時突發心臟病，周三逝世於加州家中。

Guggenheim Investments將繼續由聯席總裁Dina DiLorenzo和David Rone，Guggenheim Partners Investment Management首席投資官AnneWalsh領導。

Scott Minerd在1980至1990年代，他在供職美林、摩根士丹利和瑞士信貸第一波士頓期間從事債券、結構性證券，外匯和衍

生品交易。

Scott Minerd去世前一周曾按受《彭博電視》訪問。當時他指出，聯儲局對2023年經濟增長0.5%的預測「過於樂觀」，他預計在FTX倒台後，加密貨幣市場還有「一只靴子會掉下來」。Minerd在Twitter上有接近16萬粉絲，其最後一條推文發布於12月16日，當時他認為PMI數據顯示美國製造業「牢牢處於衰退區域」。

有「債王」之稱的格羅斯曾表示，他懷疑是否會還有另一個「債券之王」出現，但Minerd是最有可能的候選人，部分原因是他「卓越的長線眼光」。