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恒指低開296點 ATMX齊跌 思派健康首掛高開27%

隔夜美股大跌，港股明顯低開。恒指今早低開296點或1.51%，報19382點，大市成交金額12億元；國指今早低開117點或1.75%，報6599點。恒生科技指數開市報4113點，跌2.3%。

大型科技股齊跌。騰訊（0700）開市報318元，跌1.79%；阿里巴巴（9988）開市報85.4元，跌2.84%；美團（3690）開市報180.4元，跌3.11%；小米（1810）開市報10.72元，跌2.72%；京東（9618）開市報225.6元，跌3.01%；網易（9999）跌2.16%，報113.1元；嗶哩嗶哩（9626）開市報184.8元，跌2.12%。

汽車股下跌，吉利（0175）跌2.84%，報11.62元；理想（2015）開市報80.6元，跌3.47%；比亞迪（1211）開市報197.6元，跌1.98%；小鵬（9868）開市報41.45元，跌4.05%。

澳門取消港台及外國入境者落地核酸檢測，濠睹股未見升勢。金沙中國（1928）跌2.17%，報24.8元；銀娛（0027）跌0.29%，報51.55元；永利澳門（1128）開市報8.33元，跌1.77%；金沙中國（1928）開市報24.8元，跌2.17%；新濠國際發展（0200）開市報8.3元，跌0.12%。

藍籌中，恒地（0012）升0.57%，報26.65元，是升幅最大的藍籌；舜宇（2382）跌3.9%，報88.6元，是跌幅最大的藍籌。

新股方面，思派健康（0314）今日首日上市高開27.42%，開報23.7元。

 