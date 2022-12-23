今年夏季，字節跳動為了查明對媒體的洩密來源，專門成立了一個內部調查組。據TikTok法律總顧問Erich Andersen的電子郵件，負責調查的人員被允許查看一些記者賬戶中的個人數據，包括IP地址，目的是查明這些記者是否和TikTok員工有聯繫。

《富比士》報道稱，字節跳動計劃使用TikTok應用程序跟蹤美國一些用戶的物理位置後，該公司進行了第二次調查。根據Andersen電郵，第二次調查是由一家外部律師事務所進行的，經查發現的確有員工不當訪問個人用戶數據。

《紐約時報》報道，最後，內部調查組中1人辭職，3人被解僱。調查小組本身也被重組以避免日後再發生此類違規事件。

TikTok行政總裁周受資在備忘錄中稱，這種不當行為完全不能代表公司的原則，雖然只是一小部分人，但是他本人對於這些人容忍這種行為感到失望。

字節跳動行政總裁（CEO）梁汝波在在另一封給員工的信中表示，少數個人的不當行為會對公司花了很大努力建立的公眾信任造成嚴重削弱，公司將努力修復這方面的損害，做一個得到公眾信任的企業。

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