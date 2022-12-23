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港股終止兩連升 恒指跌86點 成交不足800億元 全周累升142點 聯通漲7%冠藍籌

港股終止兩連升。恒指全日表現疲弱，收市跌86點或0.44%，報19593點，大市成交金額799億元，較上日減少21.2%；國指跌73點或1.09%，報6642點。恒生科技指數收報4124點，跌2.05%。

恒指本周累升0.73%或142點，升幅是2022年12月09日後最大，本周表現最佳的是申洲國際（2313），累升9.73%，其次為聯通（0762）及李寧（2331），分別升8.93%及8.24%。而表現最差的是阿里健康（0241），累跌11.93%，其次為比亞迪（1211）及東方海外（0316），分別跌6.68%及6.5%。

國指本周累升0.12%或8點；科指本周累跌0.6%或24點，跌幅是2022年12月16日後最大。

大型科技股向下，阿里巴巴（9988）跌1.59%，收報86.5元；騰訊（0700）跌1.11%，收報320.2元；美團（3690）跌1.61%，收報183.2元；小米（1810）跌2%，收報10.8元；京東（9618）收報227.8元，跌2.06%；網易（9999）收報113.3元，跌1.99%。

新能源汽車龍頭特斯拉繼續大跌，本港汽車股明顯下跌。吉利（0175）收報11.66元，跌2.51%；比亞迪（1211）收報194.1元，跌3.72%；長城汽車（2333）收報10.18元，跌4.68%；小鵬（9868）收報41.8元，跌3.24%；理想汽車（2015）收報79.55元，跌4.73%；蔚來集團（9866）收報88.4元，跌2.05%。

澳門首日免港客落地核檢，明日恢復往來賭場酒店的港澳快線。濠賭股未見受刺激，金沙中國（1928）跌1.38%，收報25元；銀娛（0027）跌1.06%，收報51.15元；永利澳門（1128）收報8.34元，跌1.65%；新濠國際發展（0200）收報8.28元，跌0.36%；美高梅中國（2282）收報8.55元，跌0.58%。

藍籌中以聯通（0762）表現最好，升6.84%，收報5元；阿里健康（0241）跌4.96%，收報7.09元，是跌幅最大的藍籌。

新股方面，思派健康（0314）今日首日上市，收報25元，升34.41%，同於今日首掛的業聚醫療（6929）收報9.15元，升3.98%。