完成斬倉後，該集團指，杜林東尚持有集團約6.07%。除此之外，其不知悉導致股價及成交量變動之任何原因，或為避免證券出現虛假市場而必須公佈之任何資料甚至任何內幕消息。該集團今日股價大跌64.5%，收市報0.022元，市值只餘2.41億元。按照杜林東餘下持股，他手上的股份最新市值為1462.87萬元。

根據披露，杜林東被斬倉的股份，包括他個人持有的600萬股，佔已發行股本約0.0547%的中國金融國際股份。另包括由他控制的法團Rightfirst Holdings Limited持有的500萬股，佔已發行股本約0.0456%的股份。兩者合計，共涉0.1003%權益。

中國國際金融前身為Prime Investment，本身為根據上市規則的第18章所界定之上市投資公司，其後輾轉易手至中國水務（0855）主席段傳良及甘小清，公司亦先後易名為明陽資本及中國金融國際。杜林東則為中國水務的前總裁，自2010年6月起出任中國國際金融的主席兼行政總裁至今。該集團近期的主要投資項目包括資源股恒鼎實業（1393）的0.6%股權及中國城市基礎設施集團（2349）的22.32%權益，並為後者的第二大股東。另亦參與清潔能源公司及小額貸款公司投資。過去5個年度，該集團持續虧損，累計虧損高達9.01億元。