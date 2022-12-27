據銀保監發布指，會堅持「一行一策」、「一司一策」，加快推進中小銀行保險機構改革化險。前瞻應對信貸資產質量劣變風險，鼓勵銀行機構加大不良資產處置力度，推動中小銀行加快處置不良貸款試點落地。

同時，配合化解地方政府隱性債務風險。堅守私募和公募、投資與信貸、股權與債權的區別，嚴防各類高風險影子銀行死灰復燃，及時查處宣揚「保本高收益」的欺詐行為，嚴厲打擊違法違規金融活動。強化金融穩定保障體系，牢牢守住不發生區域性、系統性金融風險底線。

此外，金融政策要更主動地配合財政政策和社會政策，把支持恢復和擴大消費擺在優先位置。加強對餐飲、文旅等受疫情衝擊傳統服務行業特別是小微企業、個體工商戶的金融紓困幫扶。優化消費金融產品服務，鼓勵新能源汽車、綠色家電等大宗商品消費，促進居住消費提升，為新型消費和服務消費提供信貸支持和保險保障。持續改善新市民金融服務，更好滿足農村轉移人口、新畢業大學生等群體安居樂業需要。

豐富金融產品供給，多渠道增加居民安全穩定的財產性收入，改善居民家庭資產負債表，增強消費能力。強化對投資的融資保障。推動完善社會領域投融資體制，探索符合條件的醫院、學校、文化、體育、養老、托育等機構借助多種融資工具加快發展。深化供給側結構性改革，支持實施城市更新行動、鄉村建設行動，推動補齊社會事業領域短板。發揮政策性銀行逆周期調節作用，指導商業性銀行保險機構提供配套融資。堅持「兩個毫不動搖」，加大對民間投資、民營企業的金融支持力度。促進暢通國內國際雙循環，改進對外貿易信貸和出口信用保險服務，鞏固拓展外貿競爭新優勢。