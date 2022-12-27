繼早前傳出騰訊（0700）主席馬化騰在員工大會中批評公司反貪腐問題「嚇死人」，今年嚴查後問題特別多，又指視頻號（影音號）將是全公司的希望後，據內地《虎嗅網》引述消息人士指，創辦人劉強東在此前的一場近四小時的管理培訓會議上，劉強東動怒痛批部分高管，當著所有高管的面多次使用「騙子」一詞，指「拿PPT和假大空詞匯忽悠自己的人就是騙子」，更點出了他心中對自己講真話的高管，「整個京東零售，只有1.5個人在會上說真話、提問題。0.5是繆欽（京東集團副總裁、京東生活服務事業群總裁），1是姚彥中（京東集團副總裁、京東大商超全渠道事業群總裁)。」
據文章引述消息人士指，「有人拿美好的詞匯和PPT給老劉洗腦，但最終執行出來和目標差距太大了。洗腦不是一次，而是多次，或者說持續洗腦」，又指在過去三年劉強東對兄弟們給予了前所未有的耐心和信任，「放權的氛圍自京東1998年創立以來是沒有的。一些兄弟辜負了老劉的信任。」
消息人士指，讓劉強東感覺不對勁的有兩點，包括在2022年特殊的市場壓力環境下，一些業務線的動作「違背的商業常識」；其二，有一些內外部的「真話」被捅到了劉強東那裡。以及觸碰到劉強東的敏感的神經點，是京東服務以及產品的價格競爭力，他指「如果你沒有反思價格，一味跟我抱怨流量，那你應該去反思，以後誰都別跟我提流量。不是流量少了，是你的價格不足以吸引人！」
文章又指出，這次是劉強東早自10月親筆回信予所有高管批評他們「很多兄弟夜郎自大、沾沾自喜」，「這樣下去早晚會成為第二個蘇寧」﹔以及11月份高調整頓高層要求明年減薪10-20%等後再一次的「餘震」。文章又引述接近劉強東等高層的人士指，「2023年老劉有可能會參與更多的日常工作」，意味原來在2022年4月才卸任集團CEO一職的劉強東或再次參與公司管理。