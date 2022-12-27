據文章引述消息人士指，「有人拿美好的詞匯和PPT給老劉洗腦，但最終執行出來和目標差距太大了。洗腦不是一次，而是多次，或者說持續洗腦」，又指在過去三年劉強東對兄弟們給予了前所未有的耐心和信任，「放權的氛圍自京東1998年創立以來是沒有的。一些兄弟辜負了老劉的信任。」

消息人士指，讓劉強東感覺不對勁的有兩點，包括在2022年特殊的市場壓力環境下，一些業務線的動作「違背的商業常識」；其二，有一些內外部的「真話」被捅到了劉強東那裡。以及觸碰到劉強東的敏感的神經點，是京東服務以及產品的價格競爭力，他指「如果你沒有反思價格，一味跟我抱怨流量，那你應該去反思，以後誰都別跟我提流量。不是流量少了，是你的價格不足以吸引人！」

文章又指出，這次是劉強東早自10月親筆回信予所有高管批評他們「很多兄弟夜郎自大、沾沾自喜」，「這樣下去早晚會成為第二個蘇寧」﹔以及11月份高調整頓高層要求明年減薪10-20%等後再一次的「餘震」。文章又引述接近劉強東等高層的人士指，「2023年老劉有可能會參與更多的日常工作」，意味原來在2022年4月才卸任集團CEO一職的劉強東或再次參與公司管理。