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首11月內地工業利潤跌3.6% 較首10月擴大0.6百分點

國家統計局公布，今年首11個月全國規模以上工業企業利潤7.72萬億元（人民幣，下同），按年下跌3.6%，較首10個月跌3%，即跌幅擴大0.6個百分點。

今年首11個月國有控股企業實現利潤2.4萬億元，增長0.5%，較首10個月增長1.1%，升幅收窄0.6個百分點；股份制企業實現利潤5.64萬億元，下降2.8%，較首10個月跌幅2.1%，跌幅擴大0.7個百分點﹔外商及港澳台商投資企業實現利潤1.84萬億元，下降7.8%，亦較首10個月的跌幅7.6%，擴大0.2個百分點；私營企業實現利潤2.26萬億元，下降7.9%，則較首10個月的跌幅8.1%，收窄0.2個百分點。

今年首11個月，在41個工業大類行業中，20個行業利潤總額按年增長，21個行業錄按年下跌。其中，錄得利潤增長的行業包括，石油和天然氣開採業利潤總額按年增長1.13倍，電力、熱力生產和供應業增47.2%，煤炭開採和洗選業增47%，電氣機械和器材製造業增29.7%，專用設備製造業增3.2%，汽車製造業增0.3%。

錄得利潤總額下跌的行業包括農副食品加工業跌0.5%，通用設備製造業跌2%，電腦、通訊和其他電子設備製造業跌4.2%，化學原料和化學製品製造業跌6.9%，非金屬礦物製品業跌14.9%，紡織業跌18.2%，有色金屬冶煉和壓延加工業跌20.5%，石油、煤炭及其他燃料加工業跌74.9%，黑色金屬冶煉和壓延加工業跌94.5%。

期內，規模以上工業企業實現營業收入123.96萬億元，按年增長6.7%。資產負債率為56.9%，按年上升0.2個百分點。

國統局工業司高級統計師朱虹表示，受疫情反彈和需求不足等因素影響，工業生產有所放緩，企業經營壓力加大，但利潤結構持續改善。受疫情反彈和需求不足等因素影響，首11個月的工業企業利潤按年下降3.6%，降幅較首10個月擴大0.6個百分點。個別行業及少數重點企業對工業企業利潤下拉影響較大。其中，鋼鐵、石油加工行業利潤同比降幅較大，兩家疫苗重點企業由於利潤同期基數較高，利潤按年大幅減少。剔除上述行業及企業，其他規模以上工業企業利潤按年增長6.6%。

朱虹稱，總體看，國內疫情反彈短期制約工業企業利潤恢復，「三重壓力」對工業經濟影響仍然較大。下一步，要全面貫徹黨的二十大精神和中央經濟工作會議精神，全面落實黨中央、國務院各項決策部署，更好統籌疫情防控和經濟社會發展，保障產業鏈供應鏈暢通，著力擴大內需，激發市場主體活力，為工業經濟企穩回升創造更多有利條件。