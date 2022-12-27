藍河控股（0498）公布，以4.06億港元向有「殼王」之稱、現任德祥（199）執董兼主席陳國強及預力剛董事總經理陳仲安的離岸合資公司出售Profit Tycoon集團，該集團主要持有江蘇省南通市如東縣洋口鎮的一地皮。藍河指，假設交易在7月底前落實，料將就出售事項變現未經審核虧損約1,920萬港元。

交易尚待股東特別大會通過。藍河控股指，在截至2022年7月止四個月及截至2022年3月底的年度，Profit Tycoon分別錄除稅後虧損5.184億港元及1.194億港元，主要由於投資物業公平價值變動虧 損 、 持作出售之物業存貨撇減及物業、廠房及設備減值，及並無自銷售物業產生任何收益及林克斯溫泉樂園經營業績未如理想導致經營虧損所致等。

集團指，考慮到Profit Tycoon所持物業公平價值出現重大減值虧損及中國房地產市場前景難言樂觀，認為出售事項乃集團變現其於Profit Tycoon投資之良機，同時可避免就該土地產生進一步虧損之風險。

值得留意的是，藍河控股原於去年底以7億元人民幣（約8.4億港元）向Gold Spell Limited出售Profit Tycoon集團，原預期若交易成功，集團將錄未經審核收益9560萬元，惟其後交易一再延期，拖延長達一年後，終公布轉向殼王陳國強及預力剛董事總經理陳仲安出售項目，作價低於一年前逾4億元。