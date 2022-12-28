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中交建注資A股祁連山分拆設計院上市  新增水泥生意委中建材附屬打理 

 

中國交通建設（下稱中交建）（1800）公布因應資產重組，簽訂補充協議。該集團及其控權股東中交集團持股59.63%的中國城鄉，落實透過資產置換方式，以作價235.03億元（人民幣、下同）代價，將分別三間公路院及市政院，售予中國建材（3323）旗下的A股公司祁連山（滬：600720）。祈連山將以每股10.17元，發行超過12.85億新股支付，中交建據此取得祁連山的53.88%股權而成為大股東，同時向中交建出售旗下水泥業務，作價104.3億元。中間不足之數，將以現金補償。

完成交易後，中交建及中國城鄉將分別在新購入的水泥業務控股公司持股85%及15%權益。中交建等找來中國建材旗下持股84.52%的A股公司天山股份（深：000877），託管該水泥業務控股公司，負責營運管理。託管期定為一年，之後可再續兩次，每次均為一年。若然延續由天山股份託管，託管協議各方將需要另行協商。年託管費則為1.2億元。

按上市規則，是次資產重組被視為分拆事項，並需向聯交所提出申請，中交建指，將會另行公布最終安排。實施今次重組後，中交建預期不會對損益產生重大影響。其認為，是次安排公路院及市政院上市，組建中交設計諮詢專業化上市平台，可以讓其聚焦主業，並提升質量和加強防範風險能力。另有助新上市平台引進戰略股東，實施全球併購。今次交易亦有助促進央企之間在不同領域作長期合作。