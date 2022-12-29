國泰君安及智富融資為聯席保薦人。

億華通主要為客車及貨車等商用車設計、開發並製造燃料電池系統及電堆（ 系統的核心零部件）。截至2022年6月30日， 億華通的燃料電池系統已安裝於工信部新能源汽車目錄中的80款燃 料電池汽車上，位居行業第一。

是次集資所得款項淨額約為11.21億元，當中約75%將用於撥付公司未來3年的研 發；約15%用於在未來3年透過產品推 廣及多渠道營銷提升公司的品牌認受性；約10%用作營運資金及其他一般企 業用途。

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