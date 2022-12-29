文章日期：2022年12月29日 11:08
中國燃料電池系統製造商北京億華通（2404）公布招股詳情，擬全球發售1762萬股H股，當中國際發售佔九成，公開發售佔一成，招股價介乎60元至76元，集資最多13.39億元，一手50股，每手入場費約為3838.32元。億華通今日起招股，明年1月5日中午截飛，1月12日於主板掛牌。
億華通主要為客車及貨車等商用車設計、開發並製造燃料電池系統及電堆（系統的核心零部件）。截至2022年6月30日，億華通的燃料電池系統已安裝於工信部新能源汽車目錄中的80款燃料電池汽車上，位居行業第一。
是次集資所得款項淨額約為11.21億元，當中約75%將用於撥付公司未來3年的研發；約15%用於在未來3年透過產品推廣及多渠道營銷提升公司的品牌認受性；約10%用作營運資金及其他一般企業用途。
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