臨近年尾，短息普遍上揚，隔夜拆息由昨日的1.46762厘扯高近1厘至今日的2.42786厘，兩星期拆息亦由昨日的3.94726厘升至3.97976厘，一星期拆息則由3.94726厘微升至3.94982厘。