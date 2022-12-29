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港隔夜拆息扯高近1厘 一個月拆息9連跌

臨近年尾，短息普遍上揚，隔夜拆息由昨日的1.46762厘扯高近1厘至今日的2.42786厘，兩星期拆息亦由昨日的3.94726厘升至3.97976厘，一星期拆息則由3.94726厘微升至3.94982厘。