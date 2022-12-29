文章日期：2022年12月29日 11:20
臨近年尾，短息普遍上揚，隔夜拆息由昨日的1.46762厘扯高近1厘至今日的2.42786厘，兩星期拆息亦由昨日的3.94726厘升至3.97976厘，一星期拆息則由3.94726厘微升至3.94982厘。
與樓按相關的1個月拆息則延續跌勢，今日報4.37554厘，較上日再跌4點子，是連續第9日回落。
中長息方面，3個月拆息跌至5.02446厘；半年期拆息跌至5.42667厘；1年期拆息跌至5.62452厘。
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