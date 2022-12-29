隔晚美股倒跌，港股跟隨低開250點或1.26%，其後跌幅曾收窄至134點，但之後跌幅再度擴大，最多跌359點，今早最低見19539，中午報19675，跌223點或1.12%。科指跌108點或2.6%，中午收報4103點。國指跌105點或1.56%，報6667點。大市半日成交512億元。
活躍重磅股方面，騰訊（0700）中午收334元，倒升2.4%，半日成交62.09億元。阿里巴巴（9988）收85.3元，下跌2.7%；中國平安（2318）、友邦（1299）半日跌逾2%。舜宇（2382）挫4.1%。
拼多多（美：PDD）及滿幫（美：YMM）等中概股據報擬已擱置來港上市計劃。港交所（0388） 半日跌0.9%，報339.4元。
藥明生物（2269）半日升3.9%，為表現最好藍籌；中生製藥（1177）升0.7%；君實生物（1877）及康希諾生物（6185）旗下新冠藥物顯示安全性良好，君實生物升逾13%；康希諾生物升3.7%。
京東（9618）半日跌5.3%，連同阿里健康（0241）及碧桂園服務（6098）同挫逾半成，包辦表現最差藍籌。
內地教育部規範非學科類培訓日常運營，教育股沽壓沉重，卓越教育（3978）挫11.7%；思考樂（1769）挫8.2%；新高教（2001）跌3%。
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