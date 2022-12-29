隔晚美股倒跌，港股跟隨低開250點或1.26%，其後跌幅曾收窄至134點，但之後跌幅再度擴大，最多跌359點，今早最低見19539，中午報19675，跌223點或1.12%。科指跌108點或2.6%，中午收報4103點。國指跌105點或1.56%，報6667點。大市半日成交512億元。