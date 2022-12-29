文章日期：2022年12月29日 12:55
內地報道，阿里巴巴（9988）主席兼首席執行官張勇發內部電郵，指阿里合伙人之一張建鋒將卸任阿里雲智能總裁一職，由張勇兼任，但張建鋒會留任達摩院院長。
據報道，張勇同時任命原天貓事業部零售技術事業羣總裁吳澤明，出任首席技術官，至於阿里巴巴集團創始員工之一蔣芳，則出任首席人力官，明年4月起生效。
張勇表示，張建鋒要帶領達摩院，從事科技研究，強調科技創新是基礎，引領網企發展，參與國際競爭。
他又將明年公司關鍵字定為「進」，期望在一點一滴的行動上保障好客戶利益，創造好客戶價值。
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