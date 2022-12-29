據報道，張勇同時任命原天貓事業部零售技術事業羣總裁吳澤明，出任首席技術官，至於阿里巴巴集團創始員工之一蔣芳，則出任首席人力官，明年4月起生效。

張勇表示，張建鋒要帶領達摩院，從事科技研究，強調科技創新是基礎，引領網企發展，參與國際競爭。

他又將明年公司關鍵字定為「進」，期望在一點一滴的行動上保障好客戶利益，創造好客戶價值。

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