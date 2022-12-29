國泰指，據日本最新要求，國泰可繼續營運飛往日本所有機場的航班，惟日本限制班數，每周可營運航班不可超過12月23日至29日當周的營運數量，因此國泰暫時每周只能運營65班飛往日本各地的航班，1月往日本的航班總量減少了約20%。

國泰航空公布，明日起國泰將減少由香港前往日本的航班，所有名古屋及福岡航班一律取消；而札幌航班班次，則由每周7班減至5班（週一及週三航班取消）。此外，若干日子的CX500東京成田及CX502大阪航班將會取消。

就日本回港航班，由12月30日至2023年1月8日期間，所有定期航班將如常運作，包括安排不載客航機前往日本協助顧客返港。

回程方面，由2023年1月9日至另行通知為止，國泰將減少由日本前往香港的航班。所有由名古屋出發的航班一律取消；由札幌出發的航班班次，則由每周7班減至5班（周一及周三航班由1月11日起取消）。此外，若干日子的CX501東京成田、CX503大阪及福岡航班亦將取消。

國泰補充，受航班取消影響的顧客當中，國泰會安排原定往來東京、大阪及札幌的顧客乘搭其他航班；而往來名古屋的顧客將會改為乘搭大阪的航班。因正值旅遊旺季其他航班滿座，國泰指將為往來福岡的受影響顧客提供全額退款。經國泰航空預訂航班的顧客，會收到電郵處理事項，國泰呼籲顧客，現階段毋須致電國泰的客戶服務熱線。

國泰指，由於前往福岡及札幌的顧客，須於出發前7日內未曾在中國內地逗留，若未符合要求，則可選擇退款或重新預訂航班。

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