文章日期：2022年12月29日 15:08
滬深兩大指數全日偏軟，滬指最多跌22點或0.7%，見3064點，收市報3073點，跌13點或0.4%。全日成交2539.17億元人民幣（下同）。
深證成指反覆向下，惟跌幅不深，全日微跌14點或0.1%，收報10996點。全日成交3608.27億元，兩市合共成交5607.44億元。
創板指升幅較穩，上午曾升逾1%，午後升幅減半，全日升11點或0.5%，收報2349點。
其他報道
國泰可每周營運65班日本各地航班 明起取消名古屋和福岡班機
張勇接替張建鋒 兼任阿里雲智能總裁
大成生化科技：長春大合生產設施恢復營運
指半日跌223點科指挫2.6% 騰訊倒升逾2%
調查指中國逾九成消費者避免外出
深成指創指微升 滬指跌0.3%
港隔夜拆息扯高近1厘 一個月拆息9連跌
億華通今招股集資最多14億 每手入場費3838元
台積電：3納米製程將帶來全球1.5萬億美元終端產品價值
新冠藥物表現理想 君實康希諾雙雙逆市颷逾一成
FTX創辦人「薯條哥」料下周上庭答辯
高盛據報或裁員4000人
滬深三大指數均低開0.4%
恒指低開250點科指挫逾2% 兩新股首掛逆市造好
康灃生物一手中籤率100% 超購不足1倍
拼多多及滿幫據報擱置在港上市
博安生物超購1倍 一手中籤率近44%
澳亞集團1手中籤率70% 每股定價6.4元
百果園今起招股集資最多4.9億 入場費3131元
美股3大指數全線跌 蘋果挫逾3%再創一年低