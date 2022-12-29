《路透社》引述資料指，美國逾1萬名Twitter用戶受影響，英國、日本則各約2500名用戶受阻。

Twitter行政總裁Elon Musk後來在Twitter發文指，後台伺服器結構已有大變動，Twitter應運作得更快，但未有提及停電及Twitter事故。

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