moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎

即時財經新聞

兩新股逆市飆升 Guanze Medical急漲2.6倍 每手帳面賺逾6000元

兩隻新股今日逆市飆升。山東省醫學影像解決方案供應商Guanze Medical（2427）曾高見1.9元，較招股價0.53元高2.58倍，收市報1.75元，較招股價高2.3倍，以每手5000股計，不計手續費，每手帳面賺6100元。