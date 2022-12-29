文章日期：2022年12月29日 16:17
兩隻新股今日逆市飆升。山東省醫學影像解決方案供應商Guanze Medical（2427）曾高見1.9元，較招股價0.53元高2.58倍，收市報1.75元，較招股價高2.3倍，以每手5000股計，不計手續費，每手帳面賺6100元。
《中國好聲音》製作單位星空華文（6698）早段高見49.5元，較招股價26.5元高87%，收市報45.2元，較招股價高70.6%，以每手400股計，不計手續費，每手帳面賺7480元。
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