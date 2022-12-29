期指結算日遇著隔晚美股倒跌，港股跟隨低開250點或1.26%，最多跌359點，低見19539，午後跌幅收窄，收市跌157點或0.8%，報19741點。科指跌105點或2.5%，收報4107點。國指跌77點或1.1%，報6695點。全日成交縮至907億元。北水淨流入40億元。