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恒指期結日跌157點成交縮至907億 舜宇挫近7%

期指結算日遇著隔晚美股倒跌，港股跟隨低開250點或1.26%，最多跌359點，低見19539，午後跌幅收窄，收市跌157點或0.8%，報19741點。科指跌105點或2.5%，收報4107點。國指跌77點或1.1%，報6695點。全日成交縮至907億元。北水淨流入40億元。

成交最活躍股份為騰訊（0700），收報333.6元，倒升2.3%，半日交91.97億元。翰森製藥（3692）為表現最佳藍籌，收升3.9%。藥明生物（2269）亦升3.1%。拼多多（美：PDD）及滿幫（美：YMM）等中概股據報擬已擱置來港上市計劃；港交所（0388）全日跌0.9%。

舜宇光學（2382）午後越跌越多，全日股價大跌6.9%，收報90.4元，為表現最差藍籌，京東（9618）挫5.6%，藍籌中表現「尾二」。

君實生物（1877） 回應內地傳媒查詢，稱目前新冠藥物VV116藥品還未提交上市申請，跟藥監部門持續溝通，目前三期試驗結果監管部門認為還需要更多的數據支持，所以還不支持公司用這個三期臨床研究去提交上市申請。該股午後股價升幅收窄，收市報40.2元，升5.4%。

兩新股逆市飆升，Guanze Medical（2427）收市漲2.6倍，每手帳面賺逾6000元；星空華文（6698）收高70.6%，每手帳面賺7480元。

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