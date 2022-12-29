至於較年輕一代，28歲至34歲的年輕用戶每月平均支出為5萬元，較23歲至27歲用戶平均支出2.7萬元高出接近一倍。用戶數據亦顯示，男士整體上於節日時的平均餐飲開支比女士高40%，而女士的日常平均購物開支則比男士高10%。

不同年齡層在餐飲、購物和娛樂開支比例亦有所不同，數據顯示，隨著年齡增長，餐飲開支佔比會漸漸遞減，由23歲至27歲的24%，遞減至55歲至64歲的14%。18歲至44歲用戶的整體開支以購物開支佔比最高，介乎39%至48%；45歲至64歲用戶則以消閒娛樂及旅遊開支佔比最高，介乎45%至54%。

匯豐指，該行據個別客戶數據，推出「個人年度消費回顧」，揭示用戶最喜愛的三大品牌，可查看電郵以查閱個人消費回顧。匯豐指，該行今年初於流動理財應用程式上推出數碼理財工具「個人預算」，一年內已吸納超過180萬名用戶使用。

其他報道

香港快運取消部分1月往日航班 返港航班如常運作

港航恢復前往沖繩每日一班、有限度恢復前往北海道航班

兩新股逆市飆升 Guanze Medical急漲2.6倍 每手帳面賺逾6000元

恒指期結日跌157點成交縮至907億 舜宇挫近7%

Twitter曾故障數小時 現回復正常

滬深兩大指數微跌 創指升0.5%

AlipayHK：已覆蓋澳門近九成商戶

國泰可每周營運65班日本各地航班 明起取消名古屋和福岡班機

張勇接替張建鋒 兼任阿里雲智能總裁

大成生化科技：長春大合生產設施恢復營運

指半日跌223點科指挫2.6% 騰訊倒升逾2%

調查指中國逾九成消費者避免外出

深成指創指微升 滬指跌0.3%

港隔夜拆息扯高近1厘 一個月拆息9連跌

億華通今招股集資最多14億 每手入場費3838元

台積電：3納米製程將帶來全球1.5萬億美元終端產品價值

新冠藥物表現理想 君實康希諾雙雙逆市颷逾一成

FTX創辦人「薯條哥」料下周上庭答辯

高盛據報或裁員4000人

滬深三大指數均低開0.4%

恒指低開250點科指挫逾2% 兩新股首掛逆市造好

康灃生物一手中籤率100% 超購不足1倍