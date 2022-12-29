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匯豐統計：45歲至54歲客層消費力最強 平均每月開支8.3萬元

匯豐公布今年個人年度消費回顧，據今年至11月底，客戶銀行理財戶口及信用卡戶口銀行記錄，追蹤及分析客戶過去一年的消費數據及習慣。綜合所有用戶消費數據，顯示45歲至54歲客戶消費力在各年齡層最高，期間每月平均開支為8.3萬元，其次是55歲至64歲客層，11個月每月平均開支7.4萬元，35歲至44歲客層的月均開支則為7.3萬元。

至於較年輕一代，28歲至34歲的年輕用戶每月平均支出為5萬元，較23歲至27歲用戶平均支出2.7萬元高出接近一倍。用戶數據亦顯示，男士整體上於節日時的平均餐飲開支比女士高40%，而女士的日常平均購物開支則比男士高10%。

不同年齡層在餐飲、購物和娛樂開支比例亦有所不同，數據顯示，隨著年齡增長，餐飲開支佔比會漸漸遞減，由23歲至27歲的24%，遞減至55歲至64歲的14%。18歲至44歲用戶的整體開支以購物開支佔比最高，介乎39%至48%；45歲至64歲用戶則以消閒娛樂及旅遊開支佔比最高，介乎45%至54%。

匯豐指，該行據個別客戶數據，推出「個人年度消費回顧」，揭示用戶最喜愛的三大品牌，可查看電郵以查閱個人消費回顧。匯豐指，該行今年初於流動理財應用程式上推出數碼理財工具「個人預算」，一年內已吸納超過180萬名用戶使用。

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