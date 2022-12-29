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旭輝再下調債券換股價 至每股5.16元

旭輝（0884）宣布，公司有筆2025年到期的6.95%有擔保可換股債券，現將該筆可換股債券的轉換價進一步調整，由每股5.17港元再降至每股5.16港元，自昨日起生效。