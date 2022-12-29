文章日期：2022年12月29日 17:18
旭輝（0884）宣布，公司有筆2025年到期的6.95%有擔保可換股債券，現將該筆可換股債券的轉換價進一步調整，由每股5.17港元再降至每股5.16港元，自昨日起生效。
旭輝表示，該批債券發行本金額總值為25.45億港元，根據該批債券於昨日尚未贖回本金總額18.95億港元計，轉換價調整前為每股5.23港元，債券持有人最多可轉換3.62億股，經調整後，債券持有人最多可轉換3.67億股。
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