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WeChat Pay HK：迎內地與香港通關 已支援逾百萬內地商戶

政府將於2023年1月15日前正式落實香港及內地開放通關，WeChat Pay HK表示非常歡迎香港及內地通關，在旅食住行、消費娛樂等方面體驗WeChat Pay HK安全及便捷的跨境支付服務。

WeChat Pay HK指，早於2018年底實現「雙向跨境支付」，成為首家支持香港用戶在內地使用的香港電子錢包。現時WeChat Pay HK已支援逾100萬內地商戶，包括港人熱愛的餐飲商戶、旅遊熱點等，均可使用WeChat Pay HK付款，無需綁定內地銀行卡，人民幣消費金額亦會自動轉換成港幣，以港幣結算，方便快捷。交通方面，用戶可透過WeChat Pay HK購買車票或繳付車資，覆蓋範圍包括深圳地鐵、廣州地鐵、曹操出行、滴滴打車等，協助用戶輕鬆出行。此外，用戶於內地透過WeChat Pay HK付款，除了免收手續費，更可享有超優惠匯率，遠低於一般信用卡匯率，相對享有額外折扣優惠，更加划算。 

騰訊金融科技副總裁洪丹毅表示，作為首家支持香港用戶在內地使用的香港電子錢包，WeChat Pay HK對兩地通關後的經濟發展感到非常樂觀，將借助微信支付在內地連接超過千萬商戶的生態優勢，致力於進一步擴大在內地的商戶覆蓋廣度和深度，令香港用戶可以樂享「大灣區智慧生活圈」。

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