據統計處資料，11月商品整體出口貨值為3,600億元，進口貨值為3,871億元，有形貿易逆差271億元，相等於商品進口貨值的7.0%。

今年首11個月的商品整體出口貨值按年跌6.4%。同時，商品進口貨值下跌5.4%。首11個月錄得有形貿易逆差3,437億元，相等於商品進口貨值的7.6%。

按地區分析，11月份輸往亞洲的整體出口貨值按年跌25.9%。細分下去，日本跌30.4%，中國內地跌29.7%，菲律賓跌22.7%，越南跌22.2%，台灣跌16.1%；輸往印度的出口貨值則升7.4%，新加坡升5.4%。亞洲以外，期內輸往英國的出口貨值跌39.6%，德國跌30.7%，美國跌26.8%。

11月份大部分主要貨品類別的整體出口貨值錄得跌幅，尤其「電動機械、儀器和用具及零件」，按年跌跌20.1%，「通訊、錄音及音響設備和儀器」跌34.0%，「辦公室機器和自動資料處理儀器」跌35.7%，「雜項製品（主要包括珠寶、金飾及銀器）」跌22.6%。另一方面，「專業、科學及控制用儀器及器具」整體出口貨值則升51.9%。

政府發言人表示，外圍環境惡化，跨境陸路受阻，11月份商品出口貨值的按年跌幅擴大，料本地出口表現短期內繼續面對巨大挑戰，加上先進經濟體收緊貨幣政策，將進一步遏抑需求，但近期內地放寬跨境陸路運輸限制，或抵銷部分壓力。

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