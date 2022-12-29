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覆檢委員會指證監兩宗個案結案花時過久

證監會覆檢委員會今日發表2021至22年度周年報告，該委員會主要關注證監會在個別個案效率較慢的問題。該委員會留意到兩宗執法個案的結案程序所花的行動時間過久，導致延誤的原因是由於當時有關個案主任工作繁重。覆檢委員會建議證監會考慮設立機制，以便採取積極行動，更密切監控個案結案程序，並在有需要時迅速作出決定， 重新分配工作量。

該委員會又指證監會企業融資部在一項上市申請中，發現保薦人公司的盡職審查工作未達要求，但在結案十個月後才向中介機構部提供其觀察所得。就此，覆檢委員會認為一旦發現出現問題 ，企業融資部應盡快向中介機構部作出轉介，以確保可即時對未達要求的保薦人公司採取合適的監察行動。

證監會回應，法規執行部已更密切留意個案結案程序，並採取更積極行動，在有需要時重新分配工作量。法規執行部也會不時提醒個案主任，如預料工作繁重使其難以迅速採取行動，便應尋求指導。適時對上市申請的保薦人作出跟進。該會同時指企業融資部按照其定期向中介機構部提供情報的做法，在結案十個月後提供對相關保薦人公司的觀察所得。在其他個案中，如認為 觀察到的潛在失當行為相當嚴重須作出轉介，企業融資部會把個案直接轉交法規執行部。

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