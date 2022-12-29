該委員會又指證監會企業融資部在一項上市申請中，發現保薦人公司的盡職審查工作未達要求，但在結案十個月後才向中介機構部提供其觀察所得。就此，覆檢委員會認為一旦發現出現問題 ，企業融資部應盡快向中介機構部作出轉介，以確保可即時對未達要求的保薦人公司採取合適的監察行動。

證監會回應，法規執行部已更密切留意個案結案程序，並採取更積極行動，在有需要時重新分配工作量。法規執行部也會不時提醒個案主任，如預料工作繁重使其難以迅速採取行動，便應尋求指導。適時對上市申請的保薦人作出跟進。該會同時指企業融資部按照其定期向中介機構部提供情報的做法，在結案十個月後提供對相關保薦人公司的觀察所得。在其他個案中，如認為 觀察到的潛在失當行為相當嚴重須作出轉介，企業融資部會把個案直接轉交法規執行部。

其他報道

潤電14億人幣購廣東潤能多個風電項目

本港11月出口跌24.1% 創近70年最大跌幅

WeChat Pay HK：迎內地與香港通關 已支援逾百萬內地商戶

喵坊Mil Mill母企獲星展基金會資助 於新加坡設漿廠

Canalys報告：第3季中國雲基礎設施服務支出按年增8%至60億

旭輝再下調債券換股價 至每股5.16元

匯豐統計：45歲至54歲客層消費力最強 月均花費7554元

2022年12月29日 16:59

香港快運取消部分1月往日航班 返港航班如常運作

港航恢復前往沖繩每日一班、有限度恢復前往北海道航班

兩新股逆市飆升 Guanze Medical急漲2.6倍 每手帳面賺逾6000元

恒指期結日跌157點成交縮至907億 舜宇挫近7%

Twitter曾故障數小時 現回復正常

滬深兩大指數微跌 創指升0.5%

AlipayHK：已覆蓋澳門近九成商戶

國泰可每周營運65班日本各地航班 明起取消名古屋和福岡班機

張勇接替張建鋒 兼任阿里雲智能總裁

大成生化科技：長春大合生產設施恢復營運

指半日跌223點科指挫2.6% 騰訊倒升逾2%

調查指中國逾九成消費者避免外出

深成指創指微升 滬指跌0.3%

港隔夜拆息扯高近1厘 一個月拆息9連跌