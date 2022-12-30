美國上周首次申領失業救濟人數小幅增加，但仍接近歷史低位，顯示勞動力市場仍具韌性，緩解了對就業市場過熱將支持更激進加息路徑的擔憂，美股全面上漲，道指見一周最大升幅，標指、納指見兩周最大升幅。中長期國債上漲，推動債息從一個多月以來的最高水平回落，投資者預計周五的月末指數再平衡會帶來買盤。美債息擴闊，美2年期10年期債息擴至55.528點，是12月27日後最闊。