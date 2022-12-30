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數據利好 美股見逾一周最大升幅 道指升345點

美國上周首次申領失業救濟人數小幅增加，但仍接近歷史低位，顯示勞動力市場仍具韌性，緩解了對就業市場過熱將支持更激進加息路徑的擔憂，美股全面上漲，道指見一周最大升幅，標指、納指見兩周最大升幅。中長期國債上漲，推動債息從一個多月以來的最高水平回落，投資者預計周五的月末指數再平衡會帶來買盤。美債息擴闊，美2年期10年期債息擴至55.528點，是12月27日後最闊。

道瓊斯工業平均指數收漲345點，升幅1.05%，報33220點。標普500指數收漲66點，升幅1.75%，報3849點。納斯達克綜合指數收漲264點，或2.6%，報10478點。

微軟升2.76%，報241.01美元(下同)，是貢獻道指升幅最大的藍籌，貢獻42點，而默沙東跌0.23%，報110.82元，拖低道指1點。

科技股方面，蘋果收市報129.61元，升2.83%，谷歌母公司Alphabet收市報88.45元，升2.82%，亞馬遜收市報84.18元，升2.88%，Facebook收市報120.26元，升4.01%。

歐洲STOXX 600指數收漲0.68%，報430點。德國DAX指數收漲1.05%，報14071點；法國CAC 40指數漲0.97%，報6573點；英國富時100指數收漲0.21%，報7512點。

 