moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎

即時財經新聞

港股ADR升178點 夜期高水318點 多隻新股上市

美股向上下，港股ADR升178點或0.89%，報19919點，即月恒指夜期升228點，報20059點，夜期高水318點。

個股ADR普遍向上，騰訊（0700）ADR升0.7%，折合報337.56元；阿里巴巴（9988）升1.55%，折合報86.87元；美團（3690）升2.37%，折合報188.15元；匯控（0005）升0.56%，折合報48.67元；建行（0939）升0.27%，折合報4.89元。

道期現跌0.152%；標期現跌0.16%；納期現跌0.13%。日股現升0.42%，韓股休市，澳股現升0.5%。

VIX指數隔晚跌3.16%或0.7點，報21.44點。美2年期10年期債息倒掛，現報55.188基點。

紐油現升0.22%或0.17美元，報78.58美元；布油現跌0.63%或0.53美元，報83.46美元；金價現升0.03%或0.57美元，報1815.48美元；LME 銅期貨隔晚跌0.29%或25美元，報8418美元。美國10年期債息現升0.19%或0.0076厘，報3.8221厘。

今日焦點股份可留意：

多隻新股上市，包括澳亞集團（2425），定價6.4元。康灃生物科技（6922），定價18.9元。山東博安生物（6955），定價19.8元。金山雲（3896）、特海國際（9658）以介紹形式上市。

小米（1810）委任盧偉冰為總裁。

潤電（0836）14億人幣購廣東潤能多個風電項目。

旭輝（0884）再下調債券換股價，至每股5.16元。

 

其他報道

小米委任盧偉冰為總裁

數據利好 美股見逾一周最大升幅 道指升345點