個股ADR普遍向上，騰訊（0700）ADR升0.7%，折合報337.56元；阿里巴巴（9988）升1.55%，折合報86.87元；美團（3690）升2.37%，折合報188.15元；匯控（0005）升0.56%，折合報48.67元；建行（0939）升0.27%，折合報4.89元。

道期現跌0.152%；標期現跌0.16%；納期現跌0.13%。日股現升0.42%，韓股休市，澳股現升0.5%。

VIX指數隔晚跌3.16%或0.7點，報21.44點。美2年期10年期債息倒掛，現報55.188基點。

紐油現升0.22%或0.17美元，報78.58美元；布油現跌0.63%或0.53美元，報83.46美元；金價現升0.03%或0.57美元，報1815.48美元；LME 銅期貨隔晚跌0.29%或25美元，報8418美元。美國10年期債息現升0.19%或0.0076厘，報3.8221厘。

今日焦點股份可留意：

多隻新股上市，包括澳亞集團（2425），定價6.4元。康灃生物科技（6922），定價18.9元。山東博安生物（6955），定價19.8元。金山雲（3896）、特海國際（9658）以介紹形式上市。

小米（1810）委任盧偉冰為總裁。

潤電（0836）14億人幣購廣東潤能多個風電項目。

旭輝（0884）再下調債券換股價，至每股5.16元。

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