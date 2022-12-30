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恒指高開289點 科指升2.3% 10天線跌穿20天線 新股澳亞跌4.6%

恒指今早高開289點或1.47%，報20030點，大市成交金額9億元；國指今早高開114點或1.72%，報6810點。恒生科技指數開市報4203點，升2.33%。

阿里巴巴（9988）、騰訊（0700）、匯控（0005）貢獻恒指較多。東方海外（0316）、中信（0267）、中信（0267）拖累大市。

藍籌68隻升，1隻下跌，7隻無升跌。中生製藥（1177）升5%，報4.83元，是升幅最大的藍籌，東方海外（0316）跌0.57%，報139元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股29隻升，0隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是萬國數據（9698）開市報20.2元，升5.87%；跌幅最大的是瑞聲（2018）無成交，報17.18元。

恒指續高於10天線(19537.05點)。科指續高於10天線(4128.98點)，而10天線跌穿20天線(4135.24點)。

多隻新股上市，包括澳亞集團（2425），定價6.4元。開市報6.1元，跌4.69%。康灃生物科技（6922），定價18.9元。開市報18.5元，跌2.12%。山東博安生物（6955），定價19.8元。開市報19.9元，升0.51%。金山雲（3896）以介紹形式上市，開市報1.99元。特海國際（9658）以介紹形式上市，開市報7元。

小米（1810）委任盧偉冰為總裁。開市報11.04元，升1.66%。

潤電（0836）14億人幣購廣東潤能多個風電項目。開市報15.76元，升0.9%。

旭輝（0884）再下調債券換股價，至每股5.16元。開市報1.08元，升0.93%。

破頂股表現

破頂股包括，雅各臣（2633）創52周高，見0.97元，開市報0.97元，升1.04%；愛康醫療（1789）創52周高，見9.98元，開市報9.98元，升0.91%；海吉亞醫療（6078）創52周高，見57.1元，開市報57.1元，升2.06%。

破底股方面

1隻股份創上市新低，包括壹賬通金融科技（6638）低見1.4元，開市報1.4元，跌4.76%。

異動股

上升異動股，包括，聯康生物（0690）開市報0.075元，升10.29%；創勝集團醫藥（6628）開市報9.92元，升0.92%；寶尊電商（9991）開市報13.58元，升8.99%；加科思（1167）開市報5.66元，升8.22%；萬國數據（9698）開市報20.2元，升5.87%；健世科技（9877）開市報55.05元，升5.87%；中生製藥（1177）開市報4.83元，升5%；香港航天科技（1725）開市報6.31元，升4.64%；中電華大科技（0085）開市報1.46元，升4.29%。

下跌異動股，包括，寶光實業（0084）開市報0.06元，跌14.29%；巨騰國際（3336）開市報1.34元，跌7.59%；壹賬通金融科技（6638）創上市新低，見1.4元，開市報1.4元，跌4.76%；澳亞集團(2425開市報6.1元，跌4.69%；香港教育國際（1082）開市報1.56元，跌3.7%；佳兆業美好（2168）開市報3.3元，跌2.94%；花房集團（3611）開市報2.35元，跌2.89%；合生（0754）開市報7.34元，跌2.78%；華住集團（1179）開市報32.95元，跌2.23%；康灃生物科技（6922）開市報18.5元，跌2.12%。

 

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