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樂華娛樂再招股引4基石投資者集資縮至6億 一手入場費1.5萬元

中國藝人管理公司樂華娛樂（0230）捲土重來今日起招股，擬全球發售約1.2億股，當中一成為公開發售，九成為國際配售，招股價介乎3.91元至5.06元，集資最多6.07億元，明年1月12日中午截飛，1月19日主板掛牌。每手3000股計，一手入場費15333.09元。中信建投國際及招商證券（香港）為聯席保薦人。

樂華娛樂旗下知名藝人包括韓庚、范冰冰胞弟范丞丞，今年8月曾來港招股，當時擬集資最多11.3億元，惟其後因市況欠佳煞停計劃。

公司今引入4名基石投資者，包括儒意（0136）旗下Sun Mass Energy、貓眼娛樂（1896）旗下貓眼香港、安踏（2020）執行董事兼副主席丁世家及好贊資產，合共認購1990萬美元公司股份。

按招股價中位數4.48元計，公司預料集資淨額約為4.37億元，當中60%將投資於藝人運營；15將用於擴大公司的音樂IP庫；15用於擴展公司的泛娛樂業務；約5%用於公司的海外拓展；及5%用作營運資金及一般公司用途以支持業務經營及增長。

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