樂華娛樂旗下知名藝人包括韓庚、范冰冰胞弟范丞丞，今年8月曾來港招股，當時擬集資最多11.3億元，惟其後因市況欠佳煞停計劃。

公司今引入4名基石投資者，包括儒意（0136）旗下Sun Mass Energy、貓眼娛樂（1896）旗下貓眼香港、安踏（2020）執行董事兼副主席丁世家及好贊資產，合共認購1990萬美元公司股份。

按招股價中位數4.48元計，公司預料集資淨額約為4.37億元，當中60%將投資於藝人運營；15將用於擴大公司的音樂IP庫；15用於擴展公司的泛娛樂業務；約5%用於公司的海外拓展；及5%用作營運資金及一般公司用途以支持業務經營及增長。

其他報道

望塵科技控股IPO 入場費2892.88元

眾安智慧生活服務IPO 入場費3595.91元 持188股眾安可預留1股

A股上升 上證升0.35% 人行本周逆回購創4年最多

恒指高開289點 科指升2.3% 10天線跌穿20天線 新股澳亞跌4.6%

港股ADR升178點 夜期高水318點 多隻新股上市

小米委任盧偉冰為總裁

數據利好 美股見逾一周最大升幅 道指升345點