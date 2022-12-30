港元拆息普遍向下。與樓按相關的一個月HIBOR連跌10日，跌2.91點子至4.34643%，是11月28日後最低，當日報4.12946%。對上一次連跌10日是2月17日，當日拆息報0.14006%。
港元現報7.7978元貶值16點子，曾貶值最多27點子，報7.7989元，亦曾升值最多35點子，報7.7927元。
短線拆息方面，隔夜HIBOR升80.63點子至3.23417%；1星期HIBOR跌39.8點子至3.55179%；2星期HIBOR跌24.49點子至3.73488%。
中長線拆息方面，3個月期HIBOR跌3.1點子至4.99351%；6個月期HIBOR跌2.31點子至5.40357%；12個月期HIBOR跌2.1點子至5.60357%。
美元指數現報103.945升值0.109點或0.1%。
美元1個月期LIBOR報4.38357%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.0371%，連續3日擴闊，利差是2022年11月23日後最低，當日差距為-0.0733%。
對上一次連續3日擴闊，是2022年12月19日，當日利差報0.3976%。
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