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恒指半日升161點 新股澳亞跌11% 特海曾較開市價升1倍

美國失業救濟數據緩解聯儲局激進加息擔憂，亞股普遍上升，美期向下。恒指今早高開289點，高位升332點，低位升47點半日高低波幅285點。

恒指半日升161點或0.82%，報19903點，大市成交金額462億元；國指升54點或0.81%，報6749點。恒生科技指數收報4159點，升1.26%。

藍籌股成交金額210.31億元，佔大市成交45.52%；科指成份股成交金額135.31億元，佔大市成交29.28%；國指成份股成交金額185.08億元，佔大市成交40.06%。

友邦（1299）、阿里巴巴（9988）、匯控（0005）貢獻恒指較多。美團（3690）、騰訊（0700）、蒙牛（2319）拖累大市。

藍籌63隻升，12隻下跌，1隻無升跌。網易（9999）升3.95%，收報115.7元，是升幅最大的藍籌，美團（3690）跌3.21%，收報177.9元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股26隻升，4隻下跌。升幅最大的是萬國數據（9698）收報20.7元，升8.49%；跌幅最大的是美團（3690）收報177.9元，跌3.21%。

恒指續高於10天線(19524.28點)。科指10天線(4124.59點)跌穿20天線(4133.05點)，科指曾跌穿20天線，半日收市重回其上。

北水南下合計淨流入6.3億元，較上日減少84.25%，連續第6日流入，累計流入84.83億元。南水北上合計淨流入6.47億元人民幣，終止連續1日流出。

多隻新股上市，包括澳亞集團（2425），定價6.4元，收報5.65元，跌11.72%。康灃生物科技（6922），定價18.9元，收報18.22元，跌3.6%。山東博安生物（6955），定價19.8元，收報19.52元，跌1.41%。金山雲（3896）以介紹形式上市，開市報1.99元，收市報2.11元。特海國際（9658）以介紹形式上市，開市報7元，半日收報12.84元，曾較開市價升107%，高見14.5元。

小米（1810）委任盧偉冰為總裁。收報11.04元，升1.66%。

潤電（0836）14億人幣購廣東潤能多個風電項目。收報16.08元，升2.94%。

旭輝（0884）再下調債券換股價，至每股5.16元。收報1.07元，無升跌。

破頂股表現

破頂股包括，博維智慧（1204）創上市新高，見1.61元，收報1.37元，升10.48%；MOG（1942）創上市新高，見9.33元，收報8.88元，升41.4%；中國中免（1880）創上市新高，見235元，收報229元，跌1.97%；雅各臣（2633）創52周高，見0.99元，收報0.91元，跌5.21%；威高股份（1066）創52周高，見13.08元，收報12.78元，跌0.31%；愛康醫療（1789）創52周高，見9.98元，收報9.76元，跌1.31%；海港企業（0051）創52周高，見7.21元，收報7.21元，無升跌；海吉亞醫療（6078）創52周高，見57.6元，收報56.15元，升0.36%。

破底股方面

5隻股份創上市新低，包括國美（0493）低見0.112元，收報0.115元，無升跌；大唐集團（2117）低見0.58元，收報0.64元，升3.23%；瑞風新能源（0527）低見0.046元，收報0.051元，跌3.77%；壹賬通金融科技（6638）低見1.4元，收報1.45元，跌1.36%；老恒和（2226）低見0.85元，收報0.89元，跌3.26%。

2隻股份創52周低，包括亞洲聯合基建（0711）低見0.52元，收報0.54元，升1.89%；華科資本（1140）低見0.37元，收報0.385元，無升跌。

異動股

上升異動股，包括，MOG（1942）創上市新高，見9.33元，收報8.88元，升41.4%；交運燃氣（1407）收報1.07元，升25.88%；遠見控股（0862）收報0.14元，升16.67%；思考樂教育（1769）收報1.66元，升14.48%；金禧國際（0091）收報0.057元，升14%；安能物流（9956）收報4.59元，升13.33%；健世科技（9877）收報58.9元，升13.27%；興科蓉醫藥（6833）收報0.27元，升12.97%；樂享（6988）收報2.21元，升12.76%；普甜食品（1699）收報0.056元，升12%；皇朝家居（1198）收報1.9元，升11.76%。

下跌異動股，包括，上置集團（1207）收報0.02元，跌13.04%；澳亞集團（2425）收報5.65元，跌11.72%；太睿國際控股（1010）收報0.91元，跌9%；Bodibra母企海納星空科技（8297）收報0.08元，跌8.05%；巨騰國際（3336）收報1.34元，跌7.59%；衍生集團（6893）收報0.315元，跌7.35%；偉俊集團控股（1013）收報0.039元，跌7.14%；五礦地產（0230）收報0.485元，跌6.73%；東建國際（0329）收報1.3元，跌6.47%；看通集團（1059）收報0.47元，跌6%。

 

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