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【羅仕揚專欄】肺炎清零！強國不敗！

​動態清零，言猶在耳。剛過去不久的二十大，才為「監持動態清零不動搖」一錘定音，想不到當政策方向一轉，可以轉得這麼快，而且快到那些「爺一動我才敢動」的跟尾狗，連跟也跟不上。

​作為防疫防得最嚴密的核酸大國，大家由冬奧到二十大，希望與失望輪迴多次，對內地放棄清零早已不存寄望，難以估計去到年底，竟然說放就放。記得N個月前報道所說的「復常委員會」嗎？記得有大行推斷內地鬆控的三大指標嗎？一直以來，所有人估計內地的放鬆防控，應該是一個循序漸進的過程，應該是先放一些、再放多些，最後才放開所有；但原來內地一放，可以放到即日棄用健康碼，可以放到檢測陽性也不用隔離，一放就將放鬆防控進行到底。反過來看，才剛宣布取消「安心出行」及疫苗通行證、確診仍需隔離的香港，防控措施實際上比內地更嚴苛。若果我是港官，也真的不敢大言不慚，說自己已經復常、大呼Hong Kong is Back。

​大家不是期待內地放棄清零已久嗎？既然期待已即將成為現實，就請不要再這樣嚴苛了。技術上，官方其實仍未說自己已放棄清零，只是在《新10條》闡述「新冠病毒將在自然界長期存在」。當然大家也明白，具爭議性的政策，強國官方從來不會主動承認錯誤，只會用新政去掩蓋舊政，讓舊政自然消散，這類操作對有留意國情的人來說，應經不會太陌生。又或許說，官方覺得自己的清零行動是成功的，因為「新冠肺炎」已經成功清零了，現時剩下的只有「新冠感冒」，而新冠感冒是可以與人類共存的。換個角度，觀感是否已全然不同？強國當然不會打敗仗！

​不過，說法不重要，實體感覺與經歷才最重要。非官方認證的數字，20日內有2.48億人確診，這是一個甚麼的概念？相信香港人、甚至香港官員都無法理解及想像。防疫權威鍾南山說，現時新冠感冒的病死率只有0.1%，但0.1%放在14億人口上，死亡人數隨時可以達至140萬人，等同香港六分一人口。當香港每天2萬人確診，也可以有幾十人病逝，而且醫療系統肯定比內地大部分地區的平均水平高，以比例法計算，就可以窺探出官方公布的死亡人數，是多麼的虛偽與不實。

​既然放鬆防控是眾望所歸，甚至是「白紙運動」爭取的最終目標，為何真的鬆控了，坊間是恐懼多於期待？ 這主要基於放鬆時機的突然，以及放鬆速度的迅速，幾乎沒有甚麼過程，就到了最終結果，給大家最直接的觀感是，由於爆疫已到了不能控制的地步，不如就徹底放棄；鬆控不似是個深思熟慮、準備充足才下的決定，而是倉猝、甚至有點被逼的抉擇。民眾原先的預期，官方應會在低感染數字的情況下，按城市、按地區逐步鬆控，措施也應該是逐點逐點取消，而這個低染疫的環境是曾經存在的，屆時就算確診數字因鬆控而反彈，醫療系統也有足夠空間來認對。然而最終結果，卻是未來得及逐步放鬆，已達到了幾億人染疫的地步，就算重症只有低於1%的機率，但基數大的前提下，實際數字依然嚇人，這亦是民眾恐懼的來源。

​當然，經過三年多的嚴密封控，然後鬆綁可以在一瞬間出現，這種落差也是難以適應的。專家經常說群體免疫是鬆控條件，但官方吹捧高疫苗接種率已久，免疫屏障也不是剛好到年底才築成，為甚麼要等到年底才豁然放開？身處上海、經歷過四月封城的金融業行家說，不覺得現時的鬆控條件，比4月時有多大分別，甚至現時的染疫人數更高，醫療系統的受壓程度更大。現時回來起來，倒覺得那個多月的小區禁足，禁得有些冤枉。內地某些地方的官員問責制，比起香港所謂的高官問責制執行得更徹底，過去幾年，不少地區推行若某範圍內確診數高過某數目，該區域的地方官就要落馬，結果衍生大量過度防疫、過度檢測，甚至徒手打死陽性寵物的傳聞。現時回想起來，這一切又是否捱得有點不值？

​不少香港人現時所驚恐的，是1月8日開關後，大量染疫內地人會衝入香港，搶藥搶睇醫生搶打mRNA疫苗，甚至會搶奶粉等物資，不過距離通關仍有10日緩衝，若相信新冠最多10日就會陽轉陰，屆時已染疫的群眾，大部分或已經康復，縱然未感樂觀，暫時或許也不用太惶恐。金融界的人比較冷血，多嚴峻的疫情，焦點依然集中在錢身上。不知為何總有不少人，特別是行外人，覺得通關是所有經濟難題的答案，覺得通關後經濟、生意就會好起來；但行內人普遍看法較淡，覺得這只是過度憧憬。

閉關三年，內地缺水情況嚴重，PB同事說，不少內地客戶等待通關南下，不是為了增持資產，而是想減持套現，讓資金回籠另作他用，而事實上減持行動只要能遙距進行，過去一年早已持續進行中。地產經紀朋友看得更淡，認為年前內地買家買下的房產，本以為有升無跌，但現時價位已由高位調整甚多，若買入年期夠遠，現時仍有微利的，想趁仍然有錢賺時沽貨獲利的，肯定比想趁跌「執平貨」的內地客更多。別忘記內地封控重創經濟，豪客即使依然豪氣，豪邁程度肯定比疫情前收歛不少。轉機或許最少要等一兩年，等經濟恢復元氣，豪客實力回復時，才是重新搏殺的時機，這還要建基於疫情在解除封控後的發展。

某教授曾經說，與病毒共存，只會共赴黃泉，這幾天的回力鏢，相信已擲得這位已貴為局長的教授遍體鱗傷。強國封控即將告終，共存已成官方文件的白紙黑紙之詞，除了短暫的陣痛外，理應是樂觀多於悲觀，畢竟港股對北水的依賴程度不少，若共存能增加各行各業生存的機會，金融業生意也不用如此難做了。

羅仕揚