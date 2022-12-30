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恒指收市升40點 全年跌15% 連跌3年 金沙全年最佳升42% 舜宇跌62%

美股隔晚受數據利好而向上，港股今早延續升勢，美期由升轉跌，港股、亞股普遍升幅收窄，午後見全日低位，成交亦收窄至一周低。恒指本周累升0.96%，本月累升6.37%，本季累升14.86%，但半年計累跌9.51%，全年更累跌15.46%，是連續第3年下跌。藍籌股中，全年表現最佳的是金沙中國（1928），累升42.62%，表現最差的是舜宇（2382），累跌62.35%。

恒指今早高開289點，高位升332點，低位升40點，全日高低波幅293點。

恒指收市升40點或0.2%，報19781點，大市成交金額870億元，較上日減少4.11%，是12月23日799.59億元成交後最少；國指升9點或0.14%，報6704點。恒生科技指數收報4128點，升0.52%。

藍籌股成交金額428.46億元，佔大市成交49.24%；科指成份股成交金額256.41億元，佔大市成交29.47%；國指成份股成交金額376.02億元，佔大市成交43.22%。

友邦（1299）、阿里巴巴（9988）、匯控（0005）貢獻恒指較多。美團（3690）、騰訊（0700）、港交所（0388）拖累大市。

藍籌52隻升，23隻下跌，1隻無升跌。潤地（1109）升3.92%，收報35.75元，是升幅最大的藍籌，美團（3690）跌4.95%，收報174.7元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股24隻升，5隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是萬國數據（9698）收報20.5元，升7.44%；跌幅最大的是美團（3690）收報174.7元，跌4.95%。

恒指續高於10天線(19512.11點)、20天線(19419.58點)。科指10天線(4121.54點)跌穿20天線(4131.52點)，收市低於20天線。

北水南下合計淨流入19.06億元，較上日減少52.37%，連續第6日流入，累計流入97.59億元。南水北上合計淨流入0.93億元人民幣，終止單日流出。

一周表現

恒指本周累升0.96%或188點，升幅是12月09日後最大，當時收市升幅為6.56%；恒指連升2周，對上一次連升2周，是12月9日；本周表現最佳的是藥明生物（2269），累升10.73%，其次為翰森製藥（3692）及中人壽（2628），分別升6.76%及6.69%。而表現最差的是阿里健康（0241），累跌6.21%，其次為美團（3690）及聯通（0762），分別跌4.64%及3.4%。

國指本周累升0.93%或62點，升幅是12月09日後最大，當時收市升幅為7.31%；國指連升2周，對上一次連升2周，是12月9日；本周表現最佳的是中國人壽（2628），累升6.69%，其次為信義光能（0968）及招商銀行（3968），分別升5.75%及4.8%。而表現最差的是美團（3690），累跌4.64%，其次為理想汽車（2015）及中升（0881），分別跌3.46%及3.37%。

科指本周累升0.11%或4點，升幅是12月09日後最大，當時收市升幅為12.65%；科指連跌1周，對上一次連跌1周，是12月2日；本周表現最佳的是金山軟件（3888），累升6.53%，其次為萬國數據（9698）及瑞聲（2018），分別升6.22%及5.44%。而表現最差的是蔚來（9866），累跌11.2%，其次為小鵬（9868）及阿里健康（0241），分別跌8.25%及6.21%。

1個月表現

恒指本月累升6.37%或1184點，升幅是11月30日後最大，當時收市升幅為26.62%；恒指連升2個月，對上一次連升2個月，是6月30日；本月表現最佳的是九龍倉置業（1997），累升26.39%，其次為申洲國際（2313）及金沙中國（1928），分別升26.06%及23.33%。而表現最差的是石藥（1093），累跌17.92%，其次為碧桂園（2007）及創科實業（0669），分別跌11.3%及6.14%。

國指本月累升5.18%或330點，升幅是11月30日後最大，當時收市升幅為29.07%；國指連升2個月，對上一次連升2個月，是6月30日；本月表現最佳的是申洲國際（2313），累升26.06%，其次為快手（1024）及海底撈（6862），分別升25.64%及21.84%。而表現最差的是石藥（1093），累跌17.92%，其次為碧桂園（2007）及信義光能（0968），分別跌11.3%及4.11%。

科指本月累升8.7%或330點，升幅是11月30日後最大，當時收市升幅為33.15%；科指連升2個月，對上一次連升2個月，是6月30日；本月表現最佳的是萬國數據（9698），累升51.4%，其次為嗶哩嗶哩（9626）及金蝶（0268），分別升47.32%及29.97%。而表現最差的是蔚來（9866），累跌9.87%，其次為聯想（0992）及理想（2015），分別跌2.58%及1.6%。

3個月表現

恒指本季累升14.86%或2558點，升幅是2020年12月31日後最大，當時收市升幅為16.08%；恒指連跌1季，對上一次連跌1季，是2020年12月31日；本季表現最佳的是阿里健康（0241），累升84.72%，其次為碧桂園服務（6098）及海底撈（6862），分別升68.17%及51.27%。而表現最差的是萬洲（0288），累跌8.28%，其次為中電（0002）及神華（1088） ，分別跌4.04%及3.84%。

國指本季累升13.37%或790點，升幅是2020年12月31日後最大，當時收市升幅為14.27%；國指連跌1季，對上一次連跌1季，是2020年12月31日；本季表現最佳的是碧桂園服務（6098），累升68.17%，其次為京東健康（6618）及海底撈（6862），分別升58.2%及51.27%。而表現最差的是理想汽車（2015），累跌15.23%，其次為網易（9999）及農夫山泉（9633），分別跌3.38%及3.18%。

科指本季累升19.67%或678點，升幅是2020年6月30日後最大，當時收市升幅為43.59%；科指連跌1季，對上一次連跌1季，是2020年12月31日；本季表現最佳的是阿里健康（0241），累升84.72%，其次為金蝶（0268）及京東健康（6618），分別升62.84%及58.2%。而表現最差的是蔚來（9866），累跌35.34%，其次為小鵬（9868）及理想（2015），分別跌16.63%及15.23%。

12個月表現

恒指全年累跌15.46%或3616點，跌幅是2011年12月30日後最大，當時收市跌幅為19.97%；恒指連跌3年，對上一次連跌3年，是2002年12月31日；全年表現最佳的是金沙中國（1928），累升42.62%，其次為海底撈（6862）及銀娛（0027），分別升32.36%及27.72%。而表現最差的是舜宇（2382），累跌62.35%，其次為碧桂園（2007）及碧桂園服務（6098），分別跌61.42%及58.37%。

國指全年累跌18.59%，同樣連跌第三年。全年表現最佳的是海底撈（6862），累升32.36%，其次為中海油（0883）及京東健康（6618），分別升24.28%及16.11%。而表現最差的是舜宇（2382），累跌62.35%，其次為碧桂園（2007）及商湯（0020），分別跌61.42%及59.64%。

科指全年跌27.19%，連跌第二年，表現最佳的是攜程（9961），累升43.4%，其次為京東健康（6618）及阿里健康（0241），分別升16.11%及0.91%。而表現最差的是小鵬（9868），累跌79.41%，其次為舜宇（2382）及明源雲（0909），分別跌62.35%及60.47%。

今日個股表現

廣汽（2238）料最快明年底分拆埃安上市。收報5.26元，升1.15%。

煤氣（0003）首度納入道瓊斯可持續發展亞太指數。收報7.42元，跌0.8%。

多隻新股上市，包括澳亞集團（2425），定價6.4元。收報6.37元，跌0.47%。康灃生物科技（6922），定價18.9元。收報17.66元，跌6.56%。山東博安生物（6955），定價19.8元。收報19.8元，無升跌。金山雲（3896）以介紹形式上市，開市報1.99元，收報2.1元。特海國際（9658）以介紹形式上市，開市報7元，收報9.94元，曾升107%見14.5元。

小米（1810）委任盧偉冰為總裁。收報10.94元，升0.74%。

潤電（0836）14億人幣購廣東潤能多個風電項目。收報15.96元，升2.18%。

旭輝（0884）再下調債券換股價，至每股5.16元。收報1.1元，升2.8%。

破頂股表現

破頂股包括，博維智慧（1204）創上市新高，見1.61元，收報1.32元，升6.45%；MOG（1942）創上市新高，見9.33元，收報9.3元，升48.09%；中國中免（1880）創上市新高，見235元，收報230元，跌1.54%；洪九果品（6689）創上市新高，見98.5元，收報96元，升12.87%；卓越教育集團（3978）創52周高，見0.98元，收報0.98元，升4.26%；雅各臣（2633）創52周高，見0.99元，收報0.92元，跌4.17%；威高股份（1066）創52周高，見13.08元，收報12.82元，無升跌；愛康醫療（1789）創52周高，見9.98元，收報9.79元，跌1.01%；海港企業（0051）創52周高，見7.21元，收報7.21元，無升跌；濟豐包裝（1820）創52周高，見6.19元，收報6.19元，升0.81%；德林控股（1709）創52周高，見3.01元，收報3.01元，升2.73%。

破底股方面

5隻股份創上市新低，包括國美（0493）低見0.106元，收報0.11元，跌4.35%；大唐集團（2117）低見0.57元，收報0.61元，跌1.61%；瑞風新能源（0527）低見0.046元，收報0.051元，跌3.77%；壹賬通金融科技（6638）低見1.4元，收報1.43元，跌2.72%；老恒和（2226）低見0.85元，收報0.93元，升1.09%。

7隻股份創52周低，包括綠科科技（0195）低見0.42元，收報0.425元，無升跌；銀建國際（0171）低見0.325元，收報0.325元，跌10.96%；尖沙咀置業（0247）低見21.78元，收報21.78元，無升跌；亞洲聯合基建（0711）低見0.52元，收報0.54元，升1.89%；華科資本（1140）低見0.37元，收報0.405元，升5.19%；星凱（1166）低見0.05元，收報0.05元，跌3.85%；麗豐控股（1125）低見3.1元，收報3.1元，無升跌。

異動股

上升異動股，包括，金禧國際（0091）收報0.077元，升54%；MOG（1942）創上市新高，見9.33元，收報9.3元，升48.09%；健世科技（9877）收報66.1元，升27.12%；交運燃氣（1407）收報1.04元，升22.35%；普天通信（1720）收報0.145元，升20.83%；君實生物（1877）收報48.5元，升20.65%；佳兆業美好（2168）收報4.09元，升20.29%；譽宴（1483）收報1.18元，升19.19%；皇朝家居（1198）收報1.99元，升17.06%；珠光控股（1176）收報0.9元，升15.38%。

下跌異動股，包括，皓文（8019）收報0.295元，跌13.24%；強泰環保（1395）收報0.159元，跌11.67%；銀建國際（0171）見52周低0.325元，收報0.325元，跌10.96%；藍鼎國際（0582）收報0.25元，跌10.71%；WAC（8619）收報0.035元，跌10.26%；安領國際（1410）收報0.66元，跌8.33%；雄岸科技（1647）收報0.067元，跌8.22%；巨騰國際（3336）收報1.34元，跌7.59%；山東新華製藥股份（0719）收報8.15元，跌7.18%；偉俊集團控股（1013）收報0.039元，跌7.14%。

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