moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎

即時財經新聞

美股三大指數創14年來最大年度跌幅 納指全年瀉逾三成

美國經濟衰退陰霾繼續困擾股市，美股2022年最後一個交易日曾明顯受壓，道指周五最多回吐逾370點，其後收復大部分失地，收市道指跌73點或0.22%，報33147點；標指收市跌0.25%，報3839點；納指亦跌0.11%，報10466點。

總結全年，美股面對步入加息周期、通脹急升等多項負面因素，美股三大指數創2008年以來最大跌幅，道指、標指及納指分別累計挫8.78%、19.44%及33.1%。加息周期亦打擊科技股表現，Meta（美：META）及特斯拉（美：TSLA）全年合計跌逾64%，亞馬遜（美：Amzn）、英偉達（美：NVDA）及Netflix（美：NFLX）均跌約五成，蘋果（美：AAPL）亦跌近27%。

中國證監會周五傍晚勒令富途控股（美：FUTU）和老虎證券（美︰TIGR）整改非法跨境業務活動，富途股價收市大跌31%至40.65美元，老虎證券亦急挫28.51%至3.41美元；反映中國概念股表現的金龍中國指數就回吐1.03%。

恒指夜期周五收報19708點，跌207點，較恒指收市低水73點，成交12,316張。港股ADR比例指數收市報19565點，跌1.1%或215點，美團（3690）ADR收市折合報178.98元，較港收市價跌2.6%；港交所（0388）ADR收市折合報334.11港元，較港收市價跌1.73%；小米（1810）亦跌逾0.54%。

歐洲股市方面，德國DAX指數收報13923點，跌148點或1.05%；法國CAC指數收報6473點，跌99點或1.52%；英國富時100指數收報7451點，跌60點或0.81%。全年合計以英國股市升0.9%表現較佳；德國股市跌逾12%，法國股市亦跌9.5%，均創2018年以來最差表現。