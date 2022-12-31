總結全年，美股面對步入加息周期、通脹急升等多項負面因素，美股三大指數創2008年以來最大跌幅，道指、標指及納指分別累計挫8.78%、19.44%及33.1%。加息周期亦打擊科技股表現，Meta（美：META）及特斯拉（美：TSLA）全年合計跌逾64%，亞馬遜（美：Amzn）、英偉達（美：NVDA）及Netflix（美：NFLX）均跌約五成，蘋果（美：AAPL）亦跌近27%。

中國證監會周五傍晚勒令富途控股（美：FUTU）和老虎證券（美︰TIGR）整改非法跨境業務活動，富途股價收市大跌31%至40.65美元，老虎證券亦急挫28.51%至3.41美元；反映中國概念股表現的金龍中國指數就回吐1.03%。

恒指夜期周五收報19708點，跌207點，較恒指收市低水73點，成交12,316張。港股ADR比例指數收市報19565點，跌1.1%或215點，美團（3690）ADR收市折合報178.98元，較港收市價跌2.6%；港交所（0388）ADR收市折合報334.11港元，較港收市價跌1.73%；小米（1810）亦跌逾0.54%。

歐洲股市方面，德國DAX指數收報13923點，跌148點或1.05%；法國CAC指數收報6473點，跌99點或1.52%；英國富時100指數收報7451點，跌60點或0.81%。全年合計以英國股市升0.9%表現較佳；德國股市跌逾12%，法國股市亦跌9.5%，均創2018年以來最差表現。