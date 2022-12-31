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上月定期存款勁增 銀行資金成本飈升

金管局公布11月份本港定期存款約為7.52萬億港元，按年升43.7%，增速較上月的37.5%進一步加快，按月亦升逾半成。反觀活期及儲蓄存款均按年跌約兩成，使CASA比率（活期及儲蓄存款佔銀行總存款的比率）進一步下滑至只有51%，反映銀行資金成本持續上升。有財資市場人士預料，定存佔總體存款比率會繼續上升，但估計目前定息水平恰當，短期內不會大變。

據金管局數據顯示，11月份定期存款增幅主要受港元定期存款帶動，期內港元定期存款為3.37萬億元，按年增46%，增幅較10月33.6%擴大；惟整體活期及儲蓄存款均報跌，活期存款按年減23.7%至2.32萬億元，儲蓄存款減19.5%至5.52萬億元，此消彼長之下，期內CASA比率降至51%，與去年同期65.4%大幅下降逾14個百分點。

上海商業銀行財資研究部主管林俊泓表示，有見12月中旬銀行仍在宣傳定存，估計12月份定存佔總存款比率會繼續走高，但變數是股市反彈，或吸引資金回流。林俊泓認為CASA比率跌速頗快，對銀行資金成本影響嚴峻，並已持續了好一段時間。情况主要對大行影響較大，加上最近HIBOR（香港銀行同業拆息）回落，中小型行環境略見寬鬆。他預料，農曆新年前定存息率不會有大變化，相信水平適當，農曆新年後視乎聯儲局加息速度如何，若快過市場預期，本地銀行可能推高定存息率，爭取資金。

另外，總計截至11月底認可機構的存款總額按月升0.7%，其中港元存款升1.4%，外幣存款微升0.1%。同期香港人民幣存款為8923億元人民幣，按月升0.8%，按年增2.7%。期內跨境貿易結算的人民幣匯款總額為1.03萬億元人民幣，按月增39.4%。金管局分析，存款變動受多項因素影響，包括利率走勢、市場集資活動等。

另外，11月份港元貨幣供應量M2及M3同時按月升1.2%，按年則均跌1.1%。金管局指出，11月份經季節因素調整的港元貨幣供應量M1沒有明顯變動，按年跌16.7%，部分反映投資相關活動。貨幣供應量總額M2及M3於11月份按月均升0.9%，按年計均升1.3%。