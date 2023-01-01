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理想蔚來12月付運量創單月新高 小鵬同期付運按年跌近三成

內地「電動車三雄」先後更新2022年12月交付量。理想汽車（2015）今天公布，去年12月交付21,233輛汽車，按年增加50.7%，不但再創月度紀錄新高，更成為中國最快突破2萬輛月度交付大關的新能源汽車製造商。

總結去年第4季，理想合共交付46,319輛，按年增加31.5%；2022年全年交付量按年增加47.2%至133,246輛。截至2022年12月底，理想汽車累計交付257,334輛。

理想聯合創始人沈亞楠表示，理想L8和L9上月出貨量雙雙破萬，鞏固品牌在30萬元至50萬元（人民幣，下同）價位段的市場地位。在2023年，理想將繼續為用戶帶來更安全、更便捷的產品和服務。

蔚來（9866）今天亦公布，2022年12月交付15,815輛汽車，創下單月交付量新高，按年增加50.8%；2022年第4季則交付40,052輛汽車按年增長六成，較公司預期為高，創下季度交付量歷史新高。

2022年，蔚來累計交付122,486輛，按年增加34%。截至2022年12月31日，蔚來汽車累計交付量達289,556輛。

小鵬汽車（9868）公布，2022年12月交付量11,292輛，按月增加94%，重返萬輛水平；不過比起2021年同期的16,000輛，則按年下跌29.4%。去年12月份，小鵬交付4020輛SUV G9，按月增加160%。

累計去年第4季，小鵬汽車總交付量22,204輛，按年下跌46.8%。總結2022年全年，小鵬交付120,757輛，按年增加23%。截至2022年12月底，小鵬累計交付量達到258,710輛。

 

 