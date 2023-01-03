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港股ADR跌117點 夜期低水73點 美期升亞股跌

美股向下，港股ADR跌117點或0.6%，報19663點，即月恒指夜期跌207點，報19708點，夜期低水73點。

個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌1.01%，折合報330.63元；阿里巴巴（9988）跌0.35%，折合報85.95元；美團（3690）跌1.17%，折合報172.65元；匯控（0005）升0.19%，折合報48.64元；建行（0939）跌0.88%，折合報4.85元。

道期現升0.207%；標期現升0.12%；納期現升0.01%。日股休市，韓股現跌0.81%，澳股現跌1.37%。

VIX指數隔晚升1.07%或0.23點，報21.67點。

紐油現升0.23%或0.18美元，報80.45美元；布油現升0%或0美元，報85.91美元；金價現升0.42%或7.67美元，報1831.69美元；LME 銅期貨隔晚跌0.54%或46美元，報8372美元。美國10年期債息現升0%或0厘，報3.8748厘。

今日焦點股份可留意：

歌禮（1672）：美製藥公司指控無根據。

君實生物（1877）：新冠口服藥VV116已完成III期臨床研究。

國藥（1099）：新冠口服藥莫諾拉韋獲國家藥監局批准，用於治療成人輕至中度患者。

國美（0493）債轉股向寰亞國際資本發40.6億新股還債。

知乎（2390）CFO孫偉辭任，由沙大川接任。

比亞迪（1211）去年汽車銷量升1.5倍至186.85萬輛。

內地不再補貼新能源車主，小鵬（9868）：維持汽車建議零售價不變。

澳門上月賭收按月升16.1%，開關帶動除夕入境人次創國慶後新高。

理想蔚來（9866）12月付運量創單月新高，小鵬同期付運按年跌近三成。

國航（0753）收購山航集團股權。

中證監：富途非法跨境經營證券業需整改，富途盤前跌急挫近兩成。

海底撈（6862）今完成分拆特海上市，首席戰略官周兆呈轉任特海CEO。

理想（2015）12月交付量逾2萬輛，明年2月發布SUV理想L7。

 

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