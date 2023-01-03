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恒指低開210點 下試10天線 科指跌1.15% 跌穿10天、20天線

恒指今早低開210點或1.07%，報19570點，大市成交金額9億元；國指今早低開80點或1.2%，報6624點。恒生科技指數開市報4081點，跌1.15%。

匯控（0005）、建行（0939）、阿里巴巴（9988）拖累大市。中海油（0883）、長和（0001）、中生製藥（1177）貢獻恒指較多。

藍籌5隻升，57隻下跌，14隻無升跌。中生製藥（1177）升0.88%，報4.61元，是升幅最大的藍籌，龍湖（0960）跌3.91%，報23.35元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股2隻升，22隻下跌，6隻無升跌。升幅最大的是理想（2015）開市報77.25元，升0.59%；跌幅最大的是京東（9618）開市報213元，跌3.27%。

恒指下試10天線(19532.29點)、20天線(19461.28點)。科指跌穿10天線(4116.03點)、20天線(4143.63點)。

歌禮（1672）：美製藥公司指控無根據。開市報4.49元，跌5.27%。

君實生物（1877）：新冠口服藥VV116已完成III期臨床研究。開市報44.25元，跌8.76%。

國藥（1099）：新冠口服藥莫諾拉韋獲國家藥監局批准，用於治療成人輕至中度患者。開市報19.94元，升0.5%。

國美（0493）債轉股向寰亞國際資本發40.6億新股還債。開市報0.11元，無升跌。

知乎（2390）CFO孫偉辭任，由沙大川接任。無成交，報20.9元。

比亞迪（1211）去年汽車銷量升1.5倍至186.85萬輛。開市報191元，跌0.83%。

內地不再補貼新能源車主，小鵬（9868）：維持汽車建議零售價不變。開市報38.35元，無升跌。

澳門上月賭收按月升16.1%，開關帶動除夕入境人次創國慶後新高。濠賭股個別發展，新濠國際發展（0200）開市報8.62元，升1.89%；美高梅中國（2282）開市報8.62元，升0.23%；澳博（0880）開市報4.6元，升1.77%；永利澳門（1128）開市報8.7元，無升跌；銀河娛樂（0027）開市報51.6元，無升跌；金沙中國（1928）開市報25.9元，無升跌。

理想蔚來（9866）12月付運量創單月新高，小鵬同期付運按年跌近三成。開市報78.5元，無升跌。

國航（0753）收購山航集團股權。開市報6.88元，跌1.01%。

中證監：富途非法跨境經營證券業需整改，富途盤前跌急挫近兩成。騰訊（0700）開市報334元，無升跌；阿里巴巴（9988）開市報85.7元，跌0.64%。

海底撈（6862）今完成分拆特海上市，首席戰略官周兆呈轉任特海CEO。開市報22.4元，無升跌。

理想（2015）12月交付量逾2萬輛，明年2月發布SUV理想L7。開市報77.25元，升0.59%。

破頂股表現

破頂股包括，固生堂（2273）創上市新高，見52元，開市報52元，升2.97%；耀才（1428）創52周高，見1.97元，開市報1.97元，升1.55%。

異動股

上升異動股，包括，創勝集團醫藥（6628）開市報9.86元，升0.1%；安能物流（9956）開市報4.98元，升7.1%；華晨中國（1114）開市報4.68元，升7.09%；中教控股（0839）開市報10.6元，升4.95%；先聲藥業（2096）開市報12.14元，升4.48%；遠洋服務（6677）開市報2.35元，升4.44%；安東油服（3337）開市報0.37元，升4.23%；智雲健康（9955）開市報13.98元，升4.17%；青島銀行（3866）開市報3.24元，升3.51%；裕承科金（0279）開市報0.118元，升3.51%；天譽（0059）開市報0.067元，升3.08%。

下跌異動股，包括，健世科技（9877）開市報60元，跌9.23%；君實生物（1877）開市報44.25元，跌8.76%；特海國際（9658）開市報9.1元，跌8.45%；艾美疫苗（6660）開市報22元，跌7.56%；時代中國（1233）開市報1.42元，跌5.96%；歌禮製藥（1672）開市報4.49元，跌5.27%；新東方（9901）開市報27.2元，跌4.56%；萬科（2202）開市報15.1元，跌4.43%；華泰證券（6886）開市報8.56元，跌4.14%；龍湖（0960）開市報23.35元，跌3.91%。

 

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