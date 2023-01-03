2022年底，內地製造業整體景氣狀況進一步輕微減弱，疫情防控措施繼續制約生產和需求。雖然產出降速較11月放緩，但新訂單總量加速收縮，企業反映市況相對疲弱。廠商因此進一步削減採購和壓縮用工。

令人鼓舞的是，對於未來12個月的生產前景，企業樂觀度升至2月份後最高。與此同時，通脹壓力仍然溫和，投入成本小幅上揚，銷售價格微降。

作為一個以單一數值概括製造業經濟運行狀況的綜合指標，經季節性調整的採購經理人指數(PMI™)在12月份錄得49.0，略低於11月份(49.4)顯示內地製造業連續第五個月景氣收縮。雖然當月收縮率加劇，為9月份後最顯著，但整體仍屬輕微。

12月導致綜合指數下行的因素是新訂單總量加速收縮，銷售降幅雖小，但已是3個月來最顯著。企業反映疫情持續，需求相對疲弱。海外市場對內地製造業產品的需求也有下降，降速較11月加劇。據反映，出口減少，普遍是由於全球經濟低迷和疫情影響。

防疫措施(例如工廠臨時關停)加上顧客需求進一步減弱，導致第四季末製造業產出進一步下降。不過，當月產量收縮率溫和，為4個月來最輕微，還有部分企業表示經營狀況較11月相對改善。

與新訂單一樣，製造商的採購活動在12月也加速收縮，並且創下4月份後最顯著收縮率。與此同時，採購庫存和成品庫存皆進一步下降。

持續的防疫控制，繼續影響物流，供應商供貨速度連續6個月下降，交期延誤率雖未如11月嚴重，但整體仍然顯著。

受疫情干擾，生產需求下降，招工困難，導致用工數量進一步收縮，收縮率僅略低於11月創下的33個月最高記錄。即便如此，企業仍然表示產能壓力輕鬆，積壓工作量在4個月來第三次錄得輕微下降。

價格方面，平均投入成本較12月僅輕微上揚，部分企業反映一些原料漲價(尤其是金屬)。不過，為提升競爭力和爭取新訂單，製造商繼續輕微下調產品售價。

12月份，企業對未來一年生產前景的信心增強，樂觀度升至10個月來最高。企業普遍預期產量會隨疫情好轉和市況改善而增加。

財新智庫高級經濟學家王喆博士評論內地通用製造業PMIT™數據時表示，「2022年12月，財新內地製造業PMI錄得49.0，較前月下降0.4個百分點，這是該指數連續第五個月位於收縮區間。新冠疫情持續蔓延，對於製造業景氣度形成製約」。

王喆表示，「製造業供給和需求繼續收縮。疫情持續對生產和銷售產生不利影響，生產指數和新訂單指數分別連續第四、五個月低於榮枯線。新出口訂單指數同樣連續第五個月位於收縮區間，顯示外需仍然較為有限，海外經濟低迷，需求不振，疫情亦有不利影響」。

王喆表示，「業繼續收縮。市場供需疲弱，就業市場繼續承壓。相比11月，就業指數並無顯著反彈跡象，連續第九個月低於榮枯線，且錄得過去34個月以來的次低值。由於需求弱勢，員工人數的減少亦未增加積壓工作量，12月，積壓工作指數降至收縮區間」。

王喆表示，「價格指數一升一降，通脹壓力不大。金屬原材料價格有所上漲，輕微推升了製造業企業購進價格，12月，購進價格指數略高於榮枯線。受制於有限的需求，企業收費端提價空間有限，12月，出廠價格指數連續第八個月低於榮枯線」。

王喆表示，「供應商供應時間大幅延長。疫情仍是製約供應鏈通暢的首要因素，供應商供應時間指數較11月略有上升，但仍位於較低水平，顯示物流仍較為遲滯。12月，採購量指數、原材料庫存指數、產成品庫存指數連續第二個月悉數落於收縮區間。

王喆表示，「企業家樂觀情緒大幅加強。製造業生產經營預期指數錄得3月以來的新高，製造業企業家對於疫情管控措施放鬆後經濟景氣度的恢復充滿信心」。

王喆表示，「總體而言，12月，新冠疫情在全國范圍內的蔓延持續壓制經濟景氣度，供給趨弱，需求低迷，外需收縮，就業惡化，物流不暢，企業盈利承壓，採購量和庫存處於低水平。不過，受益於新冠疫情防控措施的進一步優化落實，製造業企業樂觀情緒顯著提升」。

王喆表示，「11月，國內疫情大面積反彈，多項宏觀經濟數據大幅下挫，經濟下行壓力增加。12月7日，疫情防控『新十條』發布，進一步優化落實疫情防控措施。短期內，感染人數激增，料將對社會生產生活秩序產生較強衝擊，如何高效統籌疫情防控和經濟社會發展再次成為重中之重。中央經濟工作會議定調當前經濟恢復的基礎尚不牢固，需求收縮、供給衝擊、預期轉弱三重壓力仍然較大。中央明確未來要把恢復和擴大消費擺在優先位置，這既需要改善社會心理預期、提振發展信心，也需要各項政策協調配合，穩固就業基本盤，切實提高居民可支配收入」。

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