根據博彩法的規定，澳門政府暫時將已歸屬之娛樂場和博彩業務之資產移交給銀河娛樂場，以便銀娛於去年12月16日簽署的新博彩批給合同的十年期限(自今年1月1日起)內繼續使用於博彩業務。

第一年為每平方米澳門幣750元(約728港元）、第二至第三年為前一年費用按澳門平均物價指數作調整、第四年為每平方米澳門幣2,500元(約2427港元)、第五至第十年：前一年費用按澳門平均物價指數作調整。

銀娛指出，歸屬資產合同乃是於去年12月31日屆滿的現有博彩批給合同安排的一部分。根據新的博彩批給合同，銀河娛樂場仍可在未來10年內繼續使用已歸屬之娛樂場和博彩業務之資產在澳門經營博彩業務。

銀娛現報54.05元，升4.7%，暫成交2.5億元。

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