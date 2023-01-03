內地傳媒報道，隨著中國放寬新冠肺炎防疫管控後，鴻海集團旗下富士康中國河南鄭州廠去年底出貨量已到去年年初預定高峰的90%左右，園區訂單狀況良好，到今年1月新春後的幾個月時間，將迎接生產高峰。
鄭州廠區是鴻海集團組裝代工高階版iPhone的重要基地之一，富士康鄭州廠區去年11月勞工抗爭衝突平息，產能加速回復正常，中國將在今年1月8日把COVID-19降為「乙類乙管」，防疫降級並大幅放寬疫情管制，富士康鄭州廠區生產狀況備受關注。
據河南日報報道，負責富士康鄭州科技園區的物流經理李俊強透露，近兩天，富士康的貨物物流進出量達到近一年來最大，1月1日單日發貨量就有243個車次。
富士康鄭州科技園區副總經理王雪表示，到去年12月30日，園區出貨量已達到去年年初預定高峰的90%左右。他說，目前訂單狀況良好，由現在到𣂺春後的幾個月時間，將迎接生產高峰。
王雪說，目前富士康鄭州科技園區用工量穩定在20萬人左右，為鼓勵員工就地過農曆春節支持生產，富士康推出薪酬鼓勵政策，員工最高每月可拿到人民幣1.3萬元的「穩崗補助金」。
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