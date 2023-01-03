鄭州廠區是鴻海集團組裝代工高階版iPhone的重要基地之一，富士康鄭州廠區去年11月勞工抗爭衝突平息，產能加速回復正常，中國將在今年1月8日把COVID-19降為「乙類乙管」，防疫降級並大幅放寬疫情管制，富士康鄭州廠區生產狀況備受關注。

據河南日報報道，負責富士康鄭州科技園區的物流經理李俊強透露，近兩天，富士康的貨物物流進出量達到近一年來最大，1月1日單日發貨量就有243個車次。

富士康鄭州科技園區副總經理王雪表示，到去年12月30日，園區出貨量已達到去年年初預定高峰的90%左右。他說，目前訂單狀況良好，由現在到𣂺春後的幾個月時間，將迎接生產高峰。

王雪說，目前富士康鄭州科技園區用工量穩定在20萬人左右，為鼓勵員工就地過農曆春節支持生產，富士康推出薪酬鼓勵政策，員工最高每月可拿到人民幣1.3萬元的「穩崗補助金」。

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