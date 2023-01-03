港元現報7.8094元貶值29點子，曾貶值最多77點子，報7.8142元，是2022年11月29日7.8154元後最弱。今亦曾升值最多19點子，報7.8046元。

短線拆息方面，隔夜HIBOR跌126.48點子至1.96941%；1星期HIBOR跌79.86點子至2.75321%；2星期HIBOR跌59.8點子至3.13691%。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR跌4.07點子至4.95286%；6個月期HIBOR跌4.92點子至5.35435%；12個月期HIBOR跌5.07點子至5.55292%。

美元指數現報103.553升值0.031點或0.03%。

美元1個月期LIBOR報4.39157%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.181%，終止單日收窄，利差是2022年11月21日後最低，當日差距為-0.3339%。

對上一次終止單日收窄，是2022年12月28日，當日利差報0.0352%。

其他報道

富士康鄭州廠產能據報已恢復九成 新春後將達生產高峰

銀娛就娛樂場和博彩業務資產簽署歸屬資產合同 現升逾4%

美的置業去年合同銷售792億人幣 跌42%

每百日圓兌港元重返6算 創半年高

財新製造業PMI見3個月低 連續5個月低於50 生產經營預期指數創新高

恒指低開210點 下試10天線 科指跌1.15% 跌穿10天、20天線

港股ADR跌117點 夜期低水73點 美期升亞股跌

Tesla第四季交付量創紀錄 但遜預期 全年未達標

IMF總裁警告今年更艱難 世界經濟三分一將衰退

北水增持國美 減持中行