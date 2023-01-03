港元拆息全線向下。與樓按相關的一個月HIBOR連跌11日，跌13.59點子至4.21054%，是2022年11月28日後最低，當日報4.12946%。對上一次連跌11日是2020年6月12日，當日拆息報0.55232%。
港元現報7.8094元貶值29點子，曾貶值最多77點子，報7.8142元，是2022年11月29日7.8154元後最弱。今亦曾升值最多19點子，報7.8046元。
短線拆息方面，隔夜HIBOR跌126.48點子至1.96941%；1星期HIBOR跌79.86點子至2.75321%；2星期HIBOR跌59.8點子至3.13691%。
中長線拆息方面，3個月期HIBOR跌4.07點子至4.95286%；6個月期HIBOR跌4.92點子至5.35435%；12個月期HIBOR跌5.07點子至5.55292%。
美元指數現報103.553升值0.031點或0.03%。
美元1個月期LIBOR報4.39157%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.181%，終止單日收窄，利差是2022年11月21日後最低，當日差距為-0.3339%。
對上一次終止單日收窄，是2022年12月28日，當日利差報0.0352%。
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