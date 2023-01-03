報告 涵蓋包括香港在內的14個位於亞洲、非洲及中東增長市場，訪問15000名新晉富裕、富裕及高淨值投資者。

調查結果顯示，54%香港投資者積極管理其財富及會改變投資策略，以應對現時不明朗的市場環境。 為抵禦高通脹，55%的香港投資者表示來年計劃減持現金，故此資產當中現金比例預計將由2022年的23.3%下降至2023年的17.5%。

由於市況波動，投資者亦計劃減持股票，股票比例將由2022年的17.8%下跌至2023年的12.9%。

與此同時，投資者重新配置資產時，會考慮加入新興資產類別以分散投資。在香港， 六成投資者已參與可持續投資，主要原因包括相信有必要投資於未來、參與為環境 及社會帶來好處的投資能讓他們感覺良好，以及化石燃料價格上升，增加了他們對綠 色能源的信心。45%受訪的香港投資者表示來年將增加投資於可持續投資產品。

儘管近日加密貨幣市場出現風波，調查發現近一半受訪香港投資者已投資包括比特幣、NFT及代幣等虛擬資產 ，而 「分散資產組合」及「他人在投資虛擬資產獲得的可觀回報」亦成為超過五成投資者計劃增加投資虛擬資產的部分原因。

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