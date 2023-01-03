恒指半日升258點或1.31%，報20040點，大市成交金額666億元；國指升83點或1.25%，報6788點。恒生科技指數收報4190點，升1.5%。

藍籌股成交金額291.9億元，佔大市成交43.82%；科指成份股成交金額165.07億元，佔大市成交24.78%；國指成份股成交金額242.87億元，佔大市成交36.46%。

阿里巴巴（9988）、騰訊（0700）、友邦（1299）貢獻恒指較多。匯控（0005）、美團（3690）、農夫山泉（9633）拖累大市。

藍籌64隻升，9隻下跌，3隻無升跌。聯通（0762）升8.7%，收報5.25元，是升幅最大的藍籌，恒安（1044）跌1.57%，收報40.8元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股22隻升，7隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是理想（2015）收報83.8元，升9.11%；跌幅最大的是京東健康（6618）收報68.75元，跌3.64%。

恒指10天線(19579.27點)、20天線(19484.77點)失而復得，逼近250天線(20379.07點)。科指10天線(4126.99點)、20天線(4149.11點)失而復得，逼近250天線(4347.7點)。

北水南下合計淨流入32.91億元，較上日增加63.4%，連續第7日流入，累計流入131.58億元。南水北上合計淨流出10.13億元人民幣，終止連續1日流入

美的置業（3990）去年合同銷售792億人幣跌42%。收報12.14元，升0.83%。

內地不再補貼新能源車主，小鵬（9868）：維持汽車建議零售價不變。收報40.9元，升6.65%。

澳門上月賭收按月升16.1%，開關帶動除夕入境人次創國慶後新高。濠賭股上升，新濠國際發展（0200）收報8.92元，升5.44%；美高梅中國（2282）創52周高，見9.77元，收報9.54元，升10.93%；澳博（0880）收報4.76元，升5.31%；永利澳門（1128）收報9.41元，升8.16%；銀河娛樂（0027）創52周高，見54.7元，收報53.75元，升4.17%；金沙中國（1928）創52周高，見28.2元，收報27.5元，升6.18%。

理想蔚來（9866）12月付運量創單月新高，小鵬同期付運按年跌近三成。收報83.05元，升5.8%。

國航（0753）收購山航集團股權。收報7.09元，升2.01%。

中證監：富途非法跨境經營證券業需整改。騰訊（0700）收報337.6元，升1.08%；阿里巴巴（9988）收報88.05元，升2.09%。

海底撈（6862）今完成分拆特海上市，首席戰略官周兆呈轉任特海CEO。收報22.7元，升1.34%。

理想（2015）12月交付量逾2萬輛，明年2月發布SUV理想L7。收報83.8元，升9.11%。

破頂股表現

破頂股包括，固生堂（2273）創上市新高，見53元，收報52.55元，升4.06%；MOG（1942）創上市新高，見10元，收報9.7元，升4.3%；金山雲（3896）創上市新高，見2.22元，收報2.16元，升2.86%；天立教育（1773）創52周高，見2.63元，收報2.6元，升28.71%；卓越教育集團（3978）創52周高，見0.98元，收報0.92元，跌6.12%；美高梅中國（2282）創52周高，見9.77元，收報9.54元，升10.93%；銀河娛樂（0027）創52周高，見54.7元，收報53.75元，升4.17%；金沙中國（1928）創52周高，見28.2元，收報27.5元，升6.18%；康方生物（9926）創52周高，見46.5元，收報46.05元，升7.09%；威高股份（1066）創52周高，見13.1元，收報12.92元，升0.78%；新地（0016）創52周高，見110元，收報109元，升2.06%；中國聯通（0762）創52周高，見5.25元，收報5.25元，升8.7%。

破底股方面

7隻股份創上市新低，包括冠軍科技集團（0092）低見0.025元，收報0.048元，跌48.39%；毅德國際（1396）低見0.85元，收報0.91元，跌9%；順興（1637）低見0.23元，收報0.23元，跌4.56%；天齊鋰業（9696）低見54.15元，收報56.65元，升1.52%；濠暻科技（2440）低見1.37元，收報1.38元，跌1.43%；美皓醫療（1947）低見0.48元，收報0.49元，跌1.01%；康灃生物科技（6922）低見14.82元，收報15.94元，跌9.74%。

5隻股份創52周低，包括新灃集團（1223）低見0.8元，收報0.84元，跌5.62%；尖沙咀置業（0247）低見21元，收報21.75元，跌0.14%；中盈盛達（1543）低見1.35元，收報1.45元，跌12.12%；力高集團（1622）低見1.48元，收報1.5元，跌6.83%；華眾車載（6830）低見2.38元，收報2.41元，跌2.82%。

異動股

上升異動股，包括，金禧國際（0091）收報0.107元，升38.96%；天立教育（1773）創52周高，見2.63元，收報2.6元，升28.71%；Bodibra母企海納星空科技（8297）收報0.107元，升21.59%；海信家電（0921）收報10.16元，升18%；佳民（8519）收報0.04元，升14.29%；藍鼎國際（0582）收報0.285元，升14%；越秀服務（6626）收報3.76元，升13.6%；塗鴉智能（2391）收報14.24元，升13.2%；中國電力（2380）收報3.72元，升12.73%；檸萌影視（9857）收報22元，升12.59%；慕容家居（1575）收報0.18元，升12.5%。

下跌異動股，包括，冠軍科技集團（0092）創上市新低，見0.025元，收報0.048元，跌48.39%；樂享（6988）收報1.56元，跌27.44%；四海國際（0120）收報1.3元，跌21.21%；1957 & Co.（8495）收報0.31元，跌15.07%；興業物聯（9916）收報0.74元，跌12.94%；中盈盛達（1543）見52周低1.35元，收報1.45元，跌12.12%；上坤（6900）收報0.092元，跌11.54%；君實生物（1877）收報43.35元，跌10.62%；健世科技（9877）收報59.25元，跌10.36%；佳兆業美好（2168）收報3.69元，跌9.78%。

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