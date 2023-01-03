花旗銀行財富管理業務高級投資策略師陳正犖預期，美聯儲將於2月再加50點子，3月及5月收窄加幅至25點子，料聯邦利率最高升至5.25至5.5厘水平，加息周期將於上半年結束。

花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管廖嘉豪補充，由於美國經濟將於下半年步入衰退，失業情況惡化，通脹隨之回落後，預料今年尾或需要減息，2024年減息將會是今次加息幅度的一半。

陳正犖指出，本港利率將於今年見頂，投資者的心理因素轉好，中港兩地經濟前景向好，加上與內地通關後，帶動部份內地投資者需求，料樓市需求將於下半年回升，全年樓價按年持平。

其他報道

【有片：埋身擊】憧憬內地經濟復蘇 應把握機會順勢買入

小鵬汽車去年交付12萬輛智能汽車 增23%

吉利：電動車極氪去年全年交付近7.2萬部

恒指半日倒升258點 成交金額666億元 10天、20天線失而復得

調查：港新晉富人今日擬減持現金及股票 增持可持續投資及虛擬資產

短線拆息急挫 1個月HIBOR見逾一個月低 港元貶值見一個月最弱

富士康鄭州廠產能據報已恢復九成 新春後將達生產高峰

銀娛就娛樂場和博彩業務資產簽署歸屬資產合同 現升逾4%

美的置業去年合同銷售792億人幣 跌42%

每百日圓兌港元重返6算 創半年高

財新製造業PMI見3個月低 連續5個月低於50 生產經營預期指數創新高

恒指低開210點 下試10天線 科指跌1.15% 跌穿10天、20天線

港股ADR跌117點 夜期低水73點 美期升亞股跌

Tesla第四季交付量創紀錄 但遜預期 全年未達標

IMF總裁警告今年更艱難 世界經濟三分一將衰退

北水增持國美 減持中行