花旗銀行今日發表2023年環球財富策略，預期美國聯邦利率將會在上半年升至見頂，並可能年尾開始減息。隨利率見頂下，本港樓市將會回調，料首季再跌5%，及後經濟轉好後市場逐漸恢復，抵銷首季下跌跌幅，全年無升跌。
花旗銀行財富管理業務高級投資策略師陳正犖預期，美聯儲將於2月再加50點子，3月及5月收窄加幅至25點子，料聯邦利率最高升至5.25至5.5厘水平，加息周期將於上半年結束。
花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管廖嘉豪補充，由於美國經濟將於下半年步入衰退，失業情況惡化，通脹隨之回落後，預料今年尾或需要減息，2024年減息將會是今次加息幅度的一半。
陳正犖指出，本港利率將於今年見頂，投資者的心理因素轉好，中港兩地經濟前景向好，加上與內地通關後，帶動部份內地投資者需求，料樓市需求將於下半年回升，全年樓價按年持平。
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