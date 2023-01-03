陳正犖指出，預料第一季仍屬適應期，加上本身1月及農曆新年為生產淡季，將於第二季開始復蘇，及後加速經濟增長，料全年經濟增長達5.3%，不排除再調高內地經濟增長預測。他續指，由於內地加快重新開放，早前亦已發專項債穩住樓市，雖然外貿威脅較大，但內需仍可抵消。

隨內地股票經歷兩年弱勢，陳正犖認為，中資股今年盈利增長達10至15%。雖然早前已錄升幅近3至4成，但料回調幅度仍有一半，收復之前損失。

花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管廖嘉豪建議，今年投資策略先守後攻，在美國利率仍上升時，可配置長期債券，至利率見頂、美國貨幣政策轉向後，即偏好增長型股票。

廖嘉豪續指，內地互聯網板塊可重新看好，由於監管下力消退，企業的成本優化措施成效逐顯，競爭稍為放緩。早前遊戲審批亦加快進度，料版塊有機會恢復增長動力。

其他報道

花旗：料美國下半年步入衰退 今年尾或開始減息

【有片：埋身擊】憧憬內地經濟復蘇 應把握機會順勢買入

小鵬汽車去年交付12萬輛智能汽車 增23%

吉利：電動車極氪去年全年交付近7.2萬部

恒指半日倒升258點 成交金額666億元 10天、20天線失而復得

調查：港新晉富人今日擬減持現金及股票 增持可持續投資及虛擬資產

短線拆息急挫 1個月HIBOR見逾一個月低 港元貶值見一個月最弱

富士康鄭州廠產能據報已恢復九成 新春後將達生產高峰

銀娛就娛樂場和博彩業務資產簽署歸屬資產合同 現升逾4%