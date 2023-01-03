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花旗：料內地全年經濟增長5.3% 恒指或可重上23000點

花旗銀行財富管理業務高級投資策略師陳正犖表示，內地宣布重新開放後，經濟逐見曙光，料全年經濟增長達5.3%。受惠於內地、香港經濟轉好，及美國利率於上半年見頂，料恒指全年升16%至23000點。

陳正犖指出，預料第一季仍屬適應期，加上本身1月及農曆新年為生產淡季，將於第二季開始復蘇，及後加速經濟增長，料全年經濟增長達5.3%，不排除再調高內地經濟增長預測。他續指，由於內地加快重新開放，早前亦已發專項債穩住樓市，雖然外貿威脅較大，但內需仍可抵消。

隨內地股票經歷兩年弱勢，陳正犖認為，中資股今年盈利增長達10至15%。雖然早前已錄升幅近3至4成，但料回調幅度仍有一半，收復之前損失。

花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管廖嘉豪建議，今年投資策略先守後攻，在美國利率仍上升時，可配置長期債券，至利率見頂、美國貨幣政策轉向後，即偏好增長型股票。

廖嘉豪續指，內地互聯網板塊可重新看好，由於監管下力消退，企業的成本優化措施成效逐顯，競爭稍為放緩。早前遊戲審批亦加快進度，料版塊有機會恢復增長動力。

 

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