發言人稱，「我們一直倡導證券公司自身必須聚焦主責主業，樹牢合規風控意識，堅持穩健經營，走資本節約型、高質量發展的新路，發揮好資本市場『看門人』作用。作為已上市的證券公司，更應該為市場樹立標杆，提高公司治理質效，結合股東回報和價值創造能力、自身經營狀況、市場發展戰略等合理確定融資計劃及方式，董事會和股東大會要統籌平衡，審慎決策，切實維護各類投資者特別是中小投資者合法權益。同時，證監會也會支持證券公司合理融資，更好發揮證券公司對實體經濟高質量發展的功能作用。

發言人稱，「證監會將深入學習宣傳貫徹黨的二十大和中央經濟工作會議精神，著力建設中國特色現代資本市場，引導樹立『合規、誠信、專業、穩健』的證券行業文化，審核中將充分關注上市證券公司融資的必要性、合理性，把好股票發行入口關」。

上周中證監公布，推進富途、老虎證券（美︰TIGR）非法跨境展業整治工作。指出，近年來，富途和老虎證券未經證監會核准，面向境內投資者開展跨境證券業務，根據《證券法》等相關法律法規，其行為已構成非法經營證券業務。富途（3588）原定上周上市，於消息公布前突然煞停。

其他報道

花旗：料內地全年經濟增長5.3% 恒指或可重上23000點

花旗：料美國下半年步入衰退 今年尾或開始減息

【有片：埋身擊】憧憬內地經濟復蘇 應把握機會順勢買入

小鵬汽車去年交付12萬輛智能汽車 增23%

吉利：電動車極氪去年全年交付近7.2萬部

恒指半日倒升258點 成交金額666億元 10天、20天線失而復得

調查：港新晉富人今日擬減持現金及股票 增持可持續投資及虛擬資產

短線拆息急挫 1個月HIBOR見逾一個月低 港元貶值見一個月最弱

富士康鄭州廠產能據報已恢復九成 新春後將達生產高峰