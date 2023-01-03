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高盛：上調內地今年乘用車銷量預測至2050萬輛  調幅約8%

投行高盛發報告表示，上調今年內地乘用車銷量預測，以反映市道受惠免購置稅等刺激政策的支持下，車市迅速復工復產。高盛續指，乘聯會公布去年第四季整體車市庫存水平創新高，加上12月進一步的防控及大範圍感染可能令庫存問題加劇。高盛料，疫情將擾亂第一季的汽車零售，但隨著第二季疫情解封，被抑壓的消費推動車市實現按年增長，因為去年同期基數較低。另外車廠比亞迪（1211）在歐洲、東盟、日本和拉丁美洲市場的電動車出口銷量持續增長。高盛將內地乘用車銷量由1900萬輛上調至2050萬輛，升幅約7.8%，料按年表現持平，主要因內地取消多項防控措施，隨著經銷商和購車展廳重新開業，消費群收入漸趨穩定等因素推動車市增長。

高盛續指，另一關鍵問題是政府的汽車刺激措施能否繼續維持強度，作為推動內需的政策工具，該行認為與去年對比，料刺激措施的效果可能會在夏季減弱。高盛料，第二季車市受去年低基數影響，按年實現增長，第三季則因去年同期的刺激措施形成高基數，按年表現下跌，最後第四季再實現按年增長。該行相信，大部分汽車製造商和供應商將謹慎應對今年環境，保守定價，約束成本同時保持銷售強度和市場份額。

 

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