高盛續指，另一關鍵問題是政府的汽車刺激措施能否繼續維持強度，作為推動內需的政策工具，該行認為與去年對比，料刺激措施的效果可能會在夏季減弱。高盛料，第二季車市受去年低基數影響，按年實現增長，第三季則因去年同期的刺激措施形成高基數，按年表現下跌，最後第四季再實現按年增長。該行相信，大部分汽車製造商和供應商將謹慎應對今年環境，保守定價，約束成本同時保持銷售強度和市場份額。

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