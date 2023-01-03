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匯豐：料收租股轉入上升周期 目標價提高45%

匯豐發表報告指，由於復蘇可見，因此對零售收租股前景變得正面，料香港與內地全面開關後，有助收租股轉為上升周期，並且將九龍倉置業（1997）的投資評級由「減持」轉為「購入」，另亦將希慎興業（0014）及置富產業信託（0778）的評級，由「持有」轉為「購入」。同時將零售收租股的目標價提高45%。

匯豐指，市場轉捩點已經到臨，從風險回報角度而言，他們對零售商場業主的前景看得正面，中港通關的時間更比他們預期為早，料遊客消費會重臨，遊客消費佔2015至2019年的整體消費超過四成，相信有助帶動續租及空置率改善。其估計自2019年至今零售租金跌逾40%之後，今年零售物業租金會有5%至7%升幅。隨著人民幣兌港元升值，更有望加促復蘇步伐。因此其提升九置等投資評級，更平均收收租股的目標價水平提高45%，亦將預計2023至2024年的盈利水平提高提高8%至12%。

該行相信，零售相關的收租股現時在早期價值重估階段，料未來數個月會陸續獲得重估。若然參看領展（0823）、置富及希慎，相比過去五年估值高峰時有約46%跌幅。假如一些有利收租股的正面因素已經計算到股價去衡量，料對該等股份預測的2023年盈利水平，仍然會較過去5年的高峰期低6%至30%。隨著個別股份如領展展開具質素的收購，該股的盈利更有望超越過去5年的高峰。因為強的租戶銷售帶動，致收租股錄得比預期為高的營業額租金，甚至會帶來驚喜的股價上升。

在眾多收租環節中，匯豐看好零售相關的收租股，其次才為住宅及寫字樓相關的公司，隨著租金上升帶動，零售收租股將會進入估值上升周期。反之地產發展商則受到資產價格重新定價及高息周期，則面臨壓力。寫字樓相關業主則受到供應創過去20年高位，較欠吸引力。

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